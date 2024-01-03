Sapphire تطلق بطاقة RX 6750 GRE BD بأداء أفضل من بطاقة RTX 4060

كشفت شركة Sapphire عن البطاقة الرسومية Radeon RX 6750 GRE Black Diamond والتي يبدو أنها مخصصة للأسواق الصينية فقط.

يتميز هذا الإصدار الجديد بلون أسود غير لامع ومشتت حراري ضخم ثلاثي المراوح ومستوى أداء ممتاز تنافس فيه بطاقة RTX 4060، حتى أنها تتفوق عليها بنسبة جيدة وفقًا للنتائج التي نشرتها شركة Sapphire.

وتُعد بطاقة RTX 4060، بذاكرة GDDR6 وبحجم قدره 8 جيجابايت، من البطاقات الرسومية التي حققت شعبية جيدة بين جمهور اللاعبين، إذ تقدم مستوى أداء جيد وبسعر مناسب. لكن يبدو أن البطاقة الرسومية الجديدة RX 6750 Black Diamond Edition قلبت الموازين لصالحها خاصة بعد رؤية المقارنة بين البطاقتين التي اعتمدت على 7 ألعاب ودقة عرض قدرها 2K، وأثبتت النتائج تفوقها على بطاقة RTX 4060 بنسبة تصل إلى 49%.

أطلقت البطاقة الرسومية RX 6750 GRE من AMD في 18 من أكتوبر عام 2023، وهي بطاقة تصنف من الفئة المتوسطة وتعتمد على وحدة معالجة الرسوم Navi 22 XL بدقة تصنيع تبلغ 7 نانومتر والمستندة إلى معمارية RDNA 2. هذه البطاقة أطلقت بإصدارين، إصدار بحجم ذاكرة قدره 10 جيجابايت وإصدار بحجم ذاكرة قدره 12 جيجابايت.

وتعتمد بطاقة Radeon RX 6750 GRE Black Diamond على ذاكرة GDDR6 بحجم قدره 12 جيجابايت، و 40 وحدة حوسبة، مع 2560 نواة، وتردد يصل إلى 2581 ميجاهرتز، وتعمل بواجهة ذاكرة تبلغ 192 بتًا، وذاكرة تخزين مخبأة Infinity بحجم قدره 96 ميجابايت، ومعدل استهلاك طاقة قدره 230 واطًا.