3 تطورات مخيفة سيحققها الذكاء الاصطناعي في عام 2024

لقد كان عام 2023 هو العام الذي تغيرت فيه القواعد لصناعة الذكاء الاصطناعي، ولكنه كان مجرد البداية، إذ يؤكد الخبراء وقادة التقنية أنه سيكون أهم تقنية في عام 2024، وسيستمر في التطور بنحو أكبر في السنوات القادمة.

في أغلب الأحيان، يبدو أن الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي مهيأة لتحسين أشياء، مثل: التشخيص الطبي والاكتشاف العلمي، فعلى سبيل المثال: يمكن لأحد النماذج اكتشاف هل المريض معرض لخطر الإصابة بسرطان الرئة من خلال تحليل فحص الأشعة السينية.

كما طور العلماء خلال جائحة (كوفيد-19) خوارزمية يمكنها تشخيص الفيروس من خلال الاستماع إلى الاختلافات الدقيقة في صوت سعال الأشخاص، بالإضافة إلى ذلك اُستخدم الذكاء الاصطناعي في تصميم تجارب فيزياء الكم بما يتجاوز ما تصوره البشر.

ولكن ليست الابتكارات كلها حميدة إلى هذا الحد، فمن الطائرات المسيّرة التي باتت تُستخدم في الحروب، إلى الذكاء الاصطناعي الذي يهدد مستقبل البشرية، إليك أبرز تطورات الذكاء الاصطناعي المخيفة التي من المحتمل أن تحدث في عام 2024:

لم تعلن شركة (OpenAI) حتى الآن السبب الحقيقي وراء إقالة رئيسها التنفيذي (سام ألتمان) من منصبه، وفصل المؤسس المشارك (جريج بروكمان) من منصبه رئيسًا لمجلس الإدارة، ثم إعادتهما إلى منصبهما في أواخر عام 2023.

ولكن وسط الفوضى التي شهدتها (OpenAI) بسبب هذه القرارات، انتشرت شائعات تشير إلى أن الشركة تعمل على نظام ذكاء اصطناعي متقدم قد يهدد البشرية، وأن قادة الشركة تنازعوا في العواقب المحتملة لهذا المشروع الجديد.

وذكرت وكالة رويترز أن نظام OpenAI الجديد هذا يحمل اسم (Q-star)، وقد يكون طفرة في بحث الشركة حول ما يُعرف باسم الذكاء العام الاصطناعي (AGI). لا يُعرف سوى القليل عن هذا النظام الغامض، ولكن إذا كانت التقارير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى رفع قدرات الذكاء الاصطناعي عدة مرات خلال عام 2024.

يشير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) إلى شكل قوي من أشكال الذكاء الاصطناعي، وهو بارع في حل المشكلات المتعددة، ويمتلك مهارات مثل مهارات الإنسان، وهناك من يقول إنه سيكون أكثر ذكاءً من الإنسان خلال مدة قصيرة.

ولكن لا تزال الأجيال الحالية من الذكاء الاصطناعي متخلفة في المجالات التي يتفوق فيها البشر، مثل: التفكير القائم على السياق والإبداع الحقيقي، فعلى سبيل المثال معظم المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي، إن لم يكن كله، لا يتعدى إعادة صياغة البيانات المستخدمة في تدريبه بطريقة أو بأخرى.

لكن بعض العلماء يقولون إن الذكاء الاصطناعي العام قد يؤدي وظائف معينة بشكل أفضل من معظم الناس. كما يمكن تسليحه واستخدامه، على سبيل المثال، في صناعة مسببات أمراض أكثر فتكًا، أو شن هجمات إلكترونية ضخمة، أو تنفيذ حملات تضليل واسعة النطاق.

لقد ظلت فكرة الذكاء الاصطناعي العام مقتصرة على كتب الخيال العلمي والأفلام حتى الآن، ويعتقد العديد من العلماء أننا لن نصل أبدًا إلى هذه النقطة. لذلك لو وصلت OpenAI بالفعل إلى هذه النقلة النوعية، فسيكون ذلك بمنزلة صدمة بالتأكيد، ولكنه ليس أمرًا مستبعدًا تمامًا. فنحن نعلم أن سام ألتمان كان يضع بالفعل الأساس لبناء الذكاء العام الاصطناعي في فبراير الماضي، حيث حدد نهج OpenAI تجاهه في مقال بعنوان: (التخطيط لـ AGI وما بعده)، نشره في مدونة الشركة يوم 24 من فبراير 2023.

كما نعلم أن الخبراء بدؤوا يتوقعون حدوث تطور كبير في المجال قريبًا، ومنهم: جينسن هوانغ؛ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الذي قال في نوفمبر 2023: “إن الذكاء العام الاصطناعي سيكون في متناول أيدينا خلال السنوات الخمس المقبلة”.

