ميتا تطرح خيارًا جديدًا لتتبع مواقع الويب التي تزورها

أكدت ميتا حصول جميع مستخدمي فيسبوك قريبًا على الخيار الجديد المسمى “سجل الرابط”، وذلك بعد طرح هذا الخيار في مناطق محددة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وينشئ هذا الخيار قائمة خاصة تتضمن جميع الروابط التي تنقر عليها في تطبيق فيسبوك للأجهزة المحمولة.

وأوضحت ميتا أن الخيار الجديد يسهل العثور على الروابط التي تفاعلت معها ضمن تطبيق فيسبوك.

وقالت ميتا: “يمكنك تشغيل الخيار في أي وقت. نحتفظ عند تشغيل الخيار بأي روابط نقرت عليها داخل فيسبوك وزرتها في متصفح فيسبوك للأجهزة المحمولة لمدة قدرها 30 يومًا”.

وتشير ميتا إلى أنها لا تحتفظ بأي روابط زرتها من خلال الدردشات الخاصة ضمن ماسنجر، ولا يحتفظ الخيار بهذه الروابط، ويمكنك أيضًا إزالة الروابط من سجلك في أي وقت.

وتسمح الشركة للمستخدمين بإلغاء الاشتراك بالخيار الجديد الذي يعمل بشكل افتراضي، إذ تستخدم الشركة بيانات الخيار الجديد من أجل الاستهداف بالإعلانات.

وتضاعف ميتا جهودها وتبحث عن طرق جديدة لمواصلة جمع البيانات في الوقت الذي تُضيّق فيه قوانين التكنولوجيا والخصوصية الجديدة الخناق على هذه الممارسة.

وتقدم الشركة خيار “سجل الرابط” بصفته أداة مفيدة للمستهلكين لحفظ نشاط التصفح في مكان واحد.

وتقول ميتا في نافذة منبثقة تشجع المستخدمين على الموافقة على طريقة التتبع الجديدة: “لن تفقد مع الخيار الجديد أي رابط مرة أخرى أبدًا”.

وتشير الشركة إلى أنها تستخدم المعلومات لتحسين الإعلانات عبر منتجاتها، وذلك عند الموافقة على تشغيل خيار “سجل الرابط”. وتَعد ميتا بحذف “سجل الرابط” خلال مدة قدرها 90 يومًا إذا أوقفت تشغيل الخيار.

ووفقًا لصفحة المساعدة ضمن فيسبوك، فإن “سجل الرابط” غير متاح في كل مكان، وتقول الشركة إنها تطرح الخيار عالميًا بمرور الوقت.

ويعد هذا تحسينًا للخصوصية في بعض النواحي، إذ تتبعت ميتا دائمًا الروابط التي تنقر عليها، وهذه هي المرة الأولى التي يتمتع فيها المستخدمون بأي رؤية أو سيطرة على هذا الخيار.

ولا يذكر الخيار الجديد أي شيء عن طرق التدخل التي تراقب بها فيسبوك ما تفعله بمجرد زيارتك صفحةَ ويب.

يشار إلى أن ميتا تستخدم جميع منتجاتها لتتبع ما يفعله المستخدمون بعيدًا عن منصاتها، ويتعين على ملايين الشركات حول العالم التي ترغب في الإعلان ضمن منصات ميتا أن تضيف أداة تتبع تسمى Meta Pixel إلى مواقعها الإلكترونية.

وتسمح هذه الأداة بشكل أساسي لشركة ميتا بمراقبة سلوك المستخدم عبر الإنترنت في جميع الأوقات، مع استخدام تلك البيانات بعد ذلك لتقديم إعلانات مستهدفة أو مخصصة للمستخدمين عند استخدام منتجات ميتا.