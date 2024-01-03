مقارنة بين هاتفي OnePlus 12 و Samsung Galaxy S23

يأتي هاتف OnePlus 12 مع مجموعة من التحسينات مقارنةً بالطراز السابق OnePlus 11، فهو يعمل بمعالج جديد وقوي، ويضم نظام كاميرا متطورًا، وتدعم بطاريته الشحن السلكي الفائق السرعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي. وبفضل هذه المزايا، يُعدّ هاتف OnePlus 12 من أبرز هواتف أندرويد في الوقت الحالي، ويتنافس بقوة مع هواتف سامسونج الرائدة، ومنها: Galaxy S23.

كلا الهاتفين يتمتعان بمزايا قوية مع وجود فروق بارزة بينهما؛ إذ يتمتع Galaxy S23 بمقاومة الماء بدرجة أعلى من OnePlus 12 وهو أصغر حجمًا منه، ويُعدّ مناسبًا لمن يبحثون عن هاتف أندرويد يمتاز بمواصفات قوية وحجمه صغير، ومع ذلك، يتفوق هاتف OnePlus 12 على هاتف Galaxy S23 بقوة المعالج، وحجم البطارية وسرعة الشحن.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي OnePlus 12 و Galaxy S23:

التصميم و الشاشة:

يأتي هاتفا OnePlus 12 و Samsung Galaxy S23 بتصاميم مختلفة تمامًا، ولهما أحجام مختلفة أيضًا، فهاتف OnePlus 12 كبير الحجم، ويبلغ سُمكه 9.2 ملم، ويزن 220 جرامًا، ويضم في الجهة الخلفية إطارًا دائريًا بارزًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، ويمنح الهاتف شكلًا مميزًا.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فيأتي في هيكل صغير الحجم، يبلغ سُمكه 7.6 ملم، ويزن 168 جرامًا، وتظهر عدسات الكاميرا الخلفية مرتبة رأسيًا، وكل واحدة منفصلة عن الأخرى، ويُعدّ مناسبًا لمن يبحثون عن هاتف صغير الحجم بتصميم أنيق.

يدعم هاتف OnePlus 12 مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP65، أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فيدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحمل الغمر في الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف OnePlus 12 شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات، أما هاتف (Galaxy S23) فيضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.1 بوصات.

كلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومزية التشغيل الدائم (Always-on)، وتقنية (+HDR10)، وكلتا الشاشتين محميتان بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2).

تمتاز شاشة هاتف OnePlus 12 بدقتها العالية التي تبلغ 1440 × 3168 بكسلًا، كما تمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 4500 شمعة/ المتر المربع، أما شاشة هاتف سامسونج Galaxy S23 فتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1200 شمعة/ المتر المربع.

الكاميرا:

يضم هاتفا OnePlus 12 وGalaxy S23 كاميرات خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل في كلا الهاتفين، أما الثانية فتأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل في هاتف OnePlus 12. أما في هاتف Galaxy S23 فتأتي العدسة الثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K في كلا الهاتفين، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل في هاتف ون بلس، وبدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف سامسونج، وكلتا الكاميرتين تدعمان تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OnePlus 12 بأحدث المعالجات من كوالكوم وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750). ويعمل هذا الهاتف بأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد وهو أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS 14.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فيعمل بإصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740). ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المُستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعم الترقية إلى نظام أندرويد 14.

كلا الهاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ويدعم هاتف OnePlus 12 شبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.4، أما هاتف سامسونج فيدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، يتوفر هاتف OnePlus 12 بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 12 أو 16 أو 24 جيجابايت، أما هاتف سامسونج فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت.

كلا الهاتفين يتوفران بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت في هاتف ون بلس، أما في هاتف سامسونج، فهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلي أمبير/ الساعة، أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3900 ميلي أمبير/ الساعة.

هناك فرق كبير في سرعة الشحن بين كلا الهاتفين؛ إذ تمتاز بطارية هاتف ون بلس بأنها تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 26 دقيقة، أما بطارية هاتف سامسونج فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم بطارية هاتف ون بلس الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 55 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط، أما بطارية هاتف سامسونج فتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر:

يُباع هاتف OnePlus 12 بسعر يبدأ من 629 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأخضر، أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فيُباع بسعر قدره 2999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي (اللافندر).

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 12 و Samsung Galaxy S23:

OnePlus 12 Samsung Galaxy S23 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية بلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14. البطارية 5400 ميلّي أمبير/ الساعة. 3900 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والفضي. الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي (اللافندر). الوزن 220 جرامًا. 168 جرامًا. السعر يبدأ من 629 دولارًا . 2999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.