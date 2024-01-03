كل ما تحتاج إلى معرفته عن أداة الذكاء الاصطناعي Imagine الجديدة من ميتا

كشفت شركة ميتا في مطلع شهر ديسمبر 2023 عن أداة جديدة لتوليد الصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وأطلقت عليها اسم (Imagine).

تعتمد هذه الأداة في عملها على نموذج الصور الخاص بشركة ميتا المعروف باسم Emu، وتتنافس مع أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي القوية مثل: DALL-E و Midjourney.

وفيما يلي سنوضح كل ما تحتاج إلى معرفته عن أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي Imagine الجديدة من شركة ميتا:

أولًا: ما أداة Imagine الجديدة من ميتا؟

Imagine هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتوليد الصور بناءً على الوصف الذي يضيفه المستخدم؛ إذ تُحوّل هذه الأداة أي مطالبة نصية إلى صورة خلال ثوانٍ، ويمكنها إنشاء أربع صور عالية الجودة لكل مطالبة.

درّبت ميتا النموذج الذي تعتمد عليه أداة Imagine باستخدام 1.1 مليار صورة من منصتي فيسبوك وإنستاجرام؛ لضمان إنتاج صور احترافية ومُلائمة للمطالبات التي يضيفها المستخدم.

ثانيًا: هل أداة Imagine مجانية؟

نعم، يمكن لأي شخص استخدام أداة Imagine بنحو مجاني تمامًا، ولأن الإصدار الحالي من هذه الأداة هو إصدار تجريبي، فمن غير المعروف إذا كان الإصدار النهائي منها سيكون مجانيًا أيضًا أم لا.

ومع أن هذه الأداة مجانية للاستخدام في الوقت الحالي، فإن الصور التي تولّدها تتضمن علامة مائية صغيرة ولكنها بارزة في الزاوية اليسرى السفلية، ولا يمكنك إزالتها.

ثالثًا: ما الفروق الأساسية بين Imagine وMidjourney؟

Midjourney و Imagine أداتان متشابهتان جدًّا؛ إذ تقدمان الخدمات الأساسية نفسها، لكن هناك بعض الفروق بينهما؛ إذ يمكن استخدام Imagine مجانًا في الوقت الحالي، لكن استخدام Midjourney يتطلب الاشتراك بسعر قدره 96 دولارًا سنويًا، أو بسعر قدره 8 دولارات شهريًا.

الفرق الآخر بين الأداتين هو أن أداة Midjourney متاحة على نطاق أوسع بكثير؛ إذ يمكن للمستخدمين في معظم دول العالم الوصول إليها واستخدامها.

ومع ذلك، فإن أداة Imagine تتوفر في الوقت الحالي في الولايات المتحدة فقط، لكنها ستصل في وقت لاحق إلى دول أخرى.

وفيما يتعلق بجمال الصور التي تُنتجها هذه الأدوات، فإن أداة Midjourney تتفوق على أداة Imagine بهذا المجال، وستلاحظ أن الصور التي تُنتجها Midjourney أجمل وأكثر وضوحًا وإبداعًا مقارنةً بالصور التي تُنتجها Imagine عند إدخال المطالبة نفسها. ويعود السبب في ذلك إلى أن أداة Imagine ما زالت قيد التجربة والتطوير، ومن المتوقع أن تتحسّن مع مرور الوقت.

رابعًا: كيفية استخدام أداة Imagine:

كما ذكرنا سابقًا، تتوفر Imagine في الوقت الحالي للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة فقط، لكنها ستصبح متاحة للمستخدمين المقيمين في دول أخرى في وقت لاحق، ويمكنك الآن تعرّف كيفية استخدامها لتتمكن من الاستفادة منها فور توفرها في منطقتك.

وفيما يلي سنوضح كيفية استخدام أداة Imagine:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني التالي: imagine.meta.com . انقر فوق زر (Log in to Generate)، ثم سجّل الدخول باستخدام حسابك في فيسبوك، أو إنستاجرام، أو باستخدام بريدك الإلكتروني. بعد الانتهاء من التسجيل، يمكنك البدء بإنشاء الصور مباشرة، وما عليك سوى إدخال مطالبة نصية في مربع النص، تتضمن وصفًا دقيقًا للصورة التي تريدها، ثم انقر فوق زر (توليد) Generate. ستُنشئ Imagine أربع صور مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكنك تنزيل ما يعجبك منها.

وبالإضافة إلى الطريقة السابقة، يمكنك أيضًا أن تطلب من Imagine إنشاء صور في المحادثات التي تُجريها عبر تطبيق ماسنجر دون الحاجة إلى الانتقال إلى متصفح الويب. وما عليك سوى كتابة: Meta AI /imagine@، ثم اكتب وصفًا للصورة، ثم انقر فوق زر الإرسال، وستحصل على الصورة التي طلبتها خلال ثوانٍ.