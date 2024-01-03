سامسونج تكشف عن شاشات الألعاب Odyssey إصدارات 2024

كشفت شركة سامسونج عن إصدارات 2024 من شاشات الألعاب Odyssey، وهي ثلاثة إصدارات بقياسات مختلفة، لكنها جميعًا من نوع أولِد وتدعم خاصية FreeSync Premium Pro من شركة AMD التي تعمل على عرض المحتوى بمعدل تحديث عالٍ دون تقطيع مع تقليل زمن الاستجابة.

وتدعم الشاشات أيضًا تقنية VESA DisplayHDR 400 التي توفر نطاقًا واسعًا من السطوع والتباين مع عرض الألوان بطريقة زاهية بخاصية HDR، كما توفر الشاشات تقنية مقاومة التوهج من سامسونج التي تقلل انعكاس ضوء النهار والإضاءة المنزلية على الشاشة.

ويُعد إصدار G95SD الإصدار الأكبر بشاشة قياسها 49 إنشًا ذات تصميم عريض ومنحنٍ، وهي بدقة قدرها DQHD (أي 5120×1440 بكسلًا)، ويبلغ زمن الاستجابة فيها نحو 0.03 ميلي ثانية فقط، مع معدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا، وهي تتيح الوصول إلى تطبيقات التلفاز الذكي من سامسونج بالإضافة إلى منصة الألعاب السحابية Gaming Hub الخاصة بسامسونج.

وتتيح سامسونج أيضًا إصدار G80SD بشاشة مسطحة قياسها 32 إنشًا بدقة قدرها 4K UHD، ومعدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا، ووقت استجابة قدره 0.03 ميلي ثانية، وهي ذات سمك نحيف للغاية يبلغ قدره 4 ملم فقط، وتصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 450 شمعة، كما تدعم خاصية +CoreLighting للتحكم في إضاءات الشاشة، كما توفر سامسونج إصدار G60SD الأصغر بشاشة قياسها 27 إنشًا بدقة قدرها QHD.

ولم تكشف سامسونج عن أسعار الإصدارات المختلفة من شاشات الألعاب Odyssey بإصداراتها الجديدة لعام 2024، ومن المتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل عنها لاحقًا خلال مؤتمر CES 2024 خلال أيام.