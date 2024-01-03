سامسونج تقترب من إطلاق هاتف جالاكسي A55 المنتظر

تستعد شركة سامسونج لإطلاق أبرز هواتفها المنتظرة في الفئة المتوسطة “جالاكسي A55” خلال الأسابيع القادمة.

وكانت الشركة الكورية قد أطلقت هاتف جالاكسي A54 خلال الربع الأول من العام الماضي، ليكون أحد أكثر الهواتف الذكية مبيعًا في الفئة المتوسطة خلال عام 2023.

وتحضر سامسونج حاليًا لإطلاق الإصدار التالي من الهاتف الذي سيحمل اسم جالاكسي A55، ومن المنتظر أن يأتي إطلاقه بعد إطلاق سلسلة جالاكسي S24 الرائدة المنتظر إعلانها يوم السابع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب الصور الجديدة التي سُربت للهاتف المنتظر، فإن سامسونج ستحافظ على التصميم نفسه الخاص بالإصدار الحالي دون تغييرات كبيرة، باستثناء بروز بسيط في جانب الهاتف في المساحة التي تضم زر تشغيل الشاشة والتحكم في الصوت، كما في إصدارات جالاكسي A15 و A25 التي طرحتها سامسونج حديثًا.

وسيأتي هاتف جالاكسي A55 بالشاشة نفسها على الأرجح البالغ قياسها 6.4 إنشات من نوع أمولد بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. وعلى مستوى المواصفات الفنية، ستكون هناك الكثير من التحسينات مثل الاعتماد على معالج إكسينوس 1480 المصنوع بتقنية معالجة قدرها 4 نانومتر، وهو معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.75 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات Xclipse 530 الذي طورته سامسونج بالتعاون مع شركة AMD، وهو معالج مبني على تقنية Radeon المستخدمة في بطاقات رسوميات أجهزة الحاسوب ومعالجات إكسينوس الراقية، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة One UI 6.1 التي قد تحمل العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي من سامسونج.