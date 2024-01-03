سامسونج تجلب الذكاء الاصطناعي إلى المكنسة الروبوتية

تستعد سامسونج للكشف عن مجموعة جديدة من المكانس الروبوتية ذات الذكاء الاصطناعي المتقدم في معرض CES 2024.

وتوفر المكنسة الكهربائية والممسحة الروبوتية Bespoke Jet Bot Combo مزايا محسنة للذكاء الاصطناعي و التنظيف بالبخار لتحقيق تجربة تنظيف سهلة للمستخدمين.

وتستفيد Bespoke Jet Bot Combo من تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة لتحسين قابليتها للاستخدام بشكل هادف.

وتعد Bespoke Jet Bot Combo بمنزلة مكنسة كهربائية وممسحة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم أثناء التنظيف وبعده.

وطورت سامسونج نظام تعرف الكائنات المدعم بالذكاء الاصطناعي ضمن Bespoke Jet Bot Combo مقارنةً بالتقنية التي قدمتها سابقًا في +Bespoke Jet Bot AI، إذ ازداد عدد الأشياء التي يمكنه تمييزها، مما يتيح قيادة دقيقة بفضل المستشعر الثلاثي الأبعاد.

كما يمكن لتقنية تعرف الكائنات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعرف المساحة والبقع لتزويد المستخدمين بتجارب تنظيف فضلى.

وتحدد التقنية المناطق المعينة، مثل غرفة المعيشة والمطبخ، وتصنفها وتقترح تلقائيًا إنشاء مناطق محظورة، مثل الحمام أو الشرفة أو المدخل، وذلك لضمان تجنب المكنسة الروبوتية المناطق المحددة.

وعند اكتشاف Bespoke Jet Bot Combo وجود بقعة، فإنها تعود إلى محطة التنظيف لتسخين منصات الممسحة بالبخار والماء بدرجة حرارة عالية ومن ثم تعود إلى المنطقة.

وتستطيع مكسنة سامسونج الروبوتية تنظيف البقع الصعبة مع الممسحات الدوارة القوية بسرعة قدرها 170 دورة في الدقيقة. ويؤدي ذلك إلى تنظيف مستقل يقلل من تدخل المستخدم في مجموعة متنوعة من البيئات.

وتستطيع المكنسة الروبوتية استشعار نوعية الأرضية لتوفير تنظيف محسّن، باستخدام ميزة تسمى كشف الأرضيات بالذكاء الاصطناعي.

وتميز المكنسة الروبوتية بين الأرضيات الصلبة والسجاد، وتعزز تلقائيًا قوة الشفط التي تكون مناسبة حتى لشفط الغبار العميق في السجاد.

كما تساعد هذه الميزة في منع تعرض سجاد المستخدمين للبلل والتلوث من وسادات الممسحة المتسخة.

وعندما تكتشف Bespoke Jet Bot Combo سجادة، فإنها تحدد إذا كانت ترفع منصات الممسحة أو تفصلها في محطة التنظيف لتوفير الحل المحسن المضاد للتلوث.

وتوفر محطة التنظيف نظامًا شاملًا للتنظيف مكونًا من 3 خطوات لمنصات الممسحة، الذي يتضمن الغسيل التلقائي والتنظيف بالبخار والتجفيف التلقائي بالهواء الساخن.

وبعد غسل المماسح بالماء الساخن الذي يُسخن بالبخار العالي الحرارة، فإن مكنسة سامسونج الروبوتية ترش البخار على المماسح لمنع الروائح.