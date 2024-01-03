تكنو تكشف عن هاتفها الجديد +Tecno Spark 20 Pro

كشفت شركة تكنو الصينية عن هاتفها الذكي الجديد +Tecno Spark 20 Pro الذي يُعد أبرز إصدارات الشركة ضمن سلسلة Spark 20 التي بدأت إطلاقها حديثًا في الأسواق.

ويأتي هاتف +Tecno Spark 20 Pro بشاشة منحنية من الجانبين من نوع أمولد بقياس قدره 6.78 إنشات ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتدعم الشاشة الطيف اللوني P3، وتتميز بسطوع قوي يصل إلى 1000 شمعة، كما أنها على درجة عالية من الحساسية للمس قدرها 1500 هرتز، مما يعطي تجربة سلسة في أثناء الاستخدام، ويبلغ سمك الهاتف 7.55 ملم ويزن نحو 190 جرامًا مع تصميم منحنٍ يعطيه شكلًا جماليًا وراحة عند الإمساك به.

ويتميز هاتف +Tecno Spark 20 Pro بزجاج عالي المتانة مقاوم للخدوش والسقوط، كما أن الهاتف حاصل على معيار مقاومة الماء والغبار IP53، ويتوفر بأربعة ألوان هي الأصفر والأخضر والأبيض والأسود.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G99 Ultimate من ميدياتيك لضمان أداء جيد للهاتف، كما يضم ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة افتراضية إضافية قدرها 8 جيجابايت، مما يجعل الهاتف يعمل بأداء يعادل ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت على حد زعم الشركة.

ويحمل الهاتف سعة تخزينية تصل إلى 256 جيجابايت مع بطارية قوية قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واطًا.

ويحتوي هاتف +Tecno Spark 20 Pro أيضًا على كاميرا رئيسية خلفية تبلغ دقتها 108 ميجابكسل تتيح التقاط الصور المكبرة مع الحفاظ على جودة مقبولة، كما يمكن أن تعمل الكاميرا الرئيسية بكفاءة في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل المستشعر الكبير نسبيًا وفتحة العدسة البالغ قياسها F/1.75، ويحتوي الهاتف أيضًا على ثلاث كاميرا أخرى مساعدة.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وعدسة واسعة بزاوية التقاط تصل إلى 90 درجة، لالتقاط صور سيلفي فردية أو جماعية بسهولة.

وستتيح شركة تكنو هاتفها الجديد +Tecno Spark 20 Pro على نطاق واسع بدايةً من يناير/ كانون الثاني الجاري في العديد من المناطق حول العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط.