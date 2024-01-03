إل جي تكشف عن حلها المتطور للعناية بالملابس

تستعد إل جي لكشف النقاب عن حلها المتطور للعناية بالملابس LG Styler في معرض CES 2024.

ويوفر LG Styler دورات سريعة وفعالة لتجديد الملابس مع أداء محسّن للتجفيف وإزالة الرطوبة وإزالة التجاعيد من خلال إدماج جهاز البخار المحمول باليد العالي الضغط، وتقنيات Dynamic Moving Hanger و Dual TrueSteam.

ويتميز النموذج الجديد بجهاز البخار المحمول باليد العالي الضغط، مما يسهل إزالة التجاعيد من القمصان والملابس الأخرى، ويوفر متاعب الاضطرار إلى استخدام مكواة منفصلة.

ويمكن للمستخدمين تعليق ملابسهم المتجعدة واستخدام جهاز البخار المتصل بالجزء السفلي من جهاز LG Styler، وبدء عملية التبخير.

ويستخدم جهاز البخار بخارًا قويًا عالي الضغط لاختراق الملابس وجعلها ناعمة وطرية، مما يقلل بنحو كبير من الحاجة إلى الكي.

ويسهل الحجم الصغير لجهاز البخار العالي الضغط استخدامه، ويعزز الراحة، ويسمح بالتخزين السهل داخل جهاز LG Styler.

ويستطيع جهاز LG Styler توفير رعاية مخصصة لأنواع مختلفة من الملابس والأقمشة من خلال التقنية الحصرية Dynamic Moving Hanger.

وتتحرك تقنية Dynamic Moving Hanger من أجل إزالة الغبار وتوفير عناية دقيقة وقوية بالملابس.

وتتميز التقنية بإزالة الغبار والروائح الكريهة والتجفيف وتخفيف التجاعيد عبر الآلية الدوارة.

كما تساهم هذه التقنية في دورات LG Styler، مثل دورة الغبار الناعم، التي تهتز حتى مقدار 350 مرة في الدقيقة لإزالة جزيئات الغبار الكبيرة والناعمة من الملابس.

وتعد Dual TrueSteam بمنزلة الميزة الرئيسية لجهاز إل جي الجديد. وتستخدم Dual TrueSteam سخانين لغلي الماء وتوليد البخار، مما يسمح بتحكم دقيق في حجم رذاذ البخار وقوته.

وتستخدم دورة الأقمشة الرقيقة، مثل الحرير والكشمير، سخانًا واحدًا فقط من سخانات النظام، مما يوفر رعاية لطيفة للأقمشة من خلال التحكم في تدفق البخار.

وتعمل Dual TrueSteam أيضًا على تمكين الدورة الصحية المتخصصة التي تحافظ على نظافة الملابس بشكل صحي من خلال القضاء على أكثر من 99.99 في المئة من الجراثيم و 11 نوعًا مختلفًا من البكتريا الضارة.

ويحتوي حل العناية بالملابس من إل جي نظامًا للتهوية مدمجًا لتدوير الهواء تلقائيًا في جميع أنحاء الغرفة.

كما أنه يوفر وظيفة إزالة الرطوبة التي يمكنها جمع 10 لترات من الرطوبة من الغرفة دون فتح باب الجهاز، مما يمنع الملابس من أن تصبح رطبة.

وتعتمد تقنية Pants Press الجديدة الموفرة للوقت على هيكل معلق مطور يتيح التخلص من التجاعيد. ويتضمن الجهاز شاشة تعمل باللمس من نوع LCD، مما يسهل اختيار الدورة التدريبية.