إل جي تكشف عن تشكيلتها من أجهزة تلفاز OLED

تقدم إل جي تشكيلتها لعام 2024 من أجهزة التلفاز من فئة OLED، مما يرتقي بتجربة الترفيه المنزلي إلى مستوى جديد.

وتوفر منصة التلفاز الذكي webOS حلولًا وخدمات مخصصة مع نظام بيئي موسع يتميز باتصال ممتد، وذلك بصفتها منصة إعلامية وترفيهية توفر تجربة تلفاز مثالية للجميع.

وتقدم إل جي أجهزة التلفاز من فئة OLED الجديدة والموسعة لعام 2024 مع معالج متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمم حصريًا لأجهزة التلفاز من فئة OLED.

وزودت الشركة أجهزة تلفاز LG SIGNATURE OLED M4 و LG OLED G4 بمعالج α 11 الجديد بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي يعزز جودة الصورة والصوت.

ويوفر هذا المعالج تحسينًا قدره 70 في المئة في الأداء الرسومي مع معالجة سريعة بمقدار 30 في المئة مقارنةً بالمعالج السابق.

وتأتي أجهزة التلفاز من فئة OLED مزودة بميزة ترقية الذكاء الاصطناعي باستخدام تحليل دقيق للصور على مستوى البكسل، لتحسين دقة الكائنات والخلفيات التي قد تبدو ضبابية.

ويحسن معالج الذكاء الاصطناعي الألوان من خلال تحليل الظلال المستخدمة بشكل متكرر التي تنقل الحالة المزاجية والعناصر العاطفية التي يقصدها صانعو الأفلام ومنشئو المحتوى.

وتقسم ميزة Dynamic Tone Mapping Pro الصور إلى كتل وتضبط السطوع والتباين من خلال تحليل الاختلافات في السطوع من مكان دخول الضوء إلى المشهد، مما يؤدي إلى إنشاء صور تبدو ثلاثية الأبعاد.

وتوفر الشركة الآن تلفاز LG SIGNATURE OLED M4 اللاسلكي بحجم شاشة جديد قدره 65 بوصة، مما يتيح مجموعة متنوعة من خيارات الشاشة.

وتوفر ميزة AI Sound Pro صوتًا ثريًا مع الاستفادة من الصوت المحيطي الافتراضي لمكبرات الصوت المدمجة من أجل بناء بيئة مشاهدة مثالية.

وتفصل تقنية الذكاء الاصطناعي الغناء عن الموسيقا التصويرية لتعزيز وضوح الحوار، ورفع مستوى الصوت بسلاسة كما لو كان ينبعث بشكل طبيعي من وسط الشاشة.

وتتميز أجهزة التلفاز من فئة OLED بالعديد من مزايا الألعاب، ومنها معدل التحديث البالغ قدره 144 هرتزًا وبدقة قدرها 4K، إلى جانب مزايا HDMI 2.1 الشاملة.

وزودت إل جي أجهزة التلفاز بميزة Game Optimizer للسماح للاعبين بالتبديل بسهولة بين الإعدادات المصممة لأنواع الألعاب المختلفة، مع دعم التوافق مع NVIDIA G-SYNC و AMD FreeSync للتخلص من التقطيع والتباطؤ وتوفير تجربة ألعاب ديناميكية وحقيقية.

وقالت الشركة: “تواصل إل جي هيمنتها على سوق أجهزة التلفاز المتميزة مع وعدها بتقديم التجربة الفضلى الممكنة للعملاء من خلال مجموعة متميزة من المحتوى والخدمات المتوفرة عبر المنصة الذكية webOS وأجهزة التلفاز من فئة OLED و QNED”.