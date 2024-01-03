إكس تخفض سعر التحقق لجذب الشركات الصغيرة

ينصب تركيز إكس في عام 2024 على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تتطلع المنصة إلى تسجيل العديد من شركاء الإعلانات الصغار الحجم من أجل تعويض خسائرها من اللاعبين الكبار، الذين هاجمهم المالك إيلون ماسك في أواخر العام الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة العلامة التجارية.

والتزمت المنصة بجذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلًا من محاولة استعادة الشركات الكبرى مرة أخرى، وهو ما دفعها لإعلان منتجها الجديد المنخفض السعر “التحقق للمؤسسات”.

وقالت المنصة: “صممنا الاشتراك الجديد للشركات الصغيرة، إذ يحصل المشتركون على أرصدة إعلانية ودعم ذي أولوية لتمكين النمو بنحو سريع عبر إكس”.

وتقدم إكس الآن اشتراكًا منخفض السعر بقيمة قدرها 200 دولار شهريًا بدلًا من دفع 1000 دولار شهريًا مقابل علامة التحقق الذهبية التي من الواضح أنها لم تشهد إقبالًا كبيرًا.

ويأتي الاشتراك الجديد مع علامة التحقق الذهبية لحساب العلامة التجارية، بالإضافة إلى أولوية الدعم، وجميع مزايا +X Premium، والوصول إلى قوائم الوظائف عبر X Hiring، والمزيد.

وبالمقابل، يمكنك الحصول أيضًا على تعزيزات إضافية لوصول منشوراتك عبر الاشتراك ذي التكلفة العليا، في حين يمكنك أيضًا الوصول إلى الحسابات التابعة، مما يتيح لك تخصيص علامات التحقق الزرقاء لموظفيك.

ويقدم الاشتراك ذو السعر المرتفع فوائد كبيرة للعلامات التجارية الكبرى، وخاصة بعد أن خفضت إكس قيمة ما تعنيه علامات التحقق الزرقاء.

كما يمكنك أيضًا الحصول على المزيد من الأرصدة الإعلانية، مع أنك تحصل أيضًا على بعض الأرصدة الإعلانية مع الاشتراك المنخفض السعر.

وتمنح المزايا الإضافية أيضًا إمكانية الوصول إلى Media Studio، المعروف سابقًا باسم Tweet Deck، الذي يساعد في جدولة المنشورات وإدارتها والحصول على المزيد من الأفكار بخصوص أداء المحتوى ضمن إكس، ويشمل ذلك القدرة على تحقيق الدخل.

وقد يكون من الصعب على المنصة استبدال خسائر إيرادات الإعلانات باللاعبين الصغار، إذ أنفق أفضل خمسين معلنًا في إكس تاريخيًا ما متوسطه مليار دولار سنويًا على العروض الترويجية داخل التطبيق.

وتسير المنصة في طريقها لجلب نحو ملياري دولار للعام بأكمله، ويمثل هذا الكثير من الإيرادات التي يجب تعويضها في حال عدم عودة العلامات التجارية الكبرى إلى التطبيق، وهو ما لا يزال من الممكن أن يحدث، اعتمادًا على القيمة التي يرونها في إكس بصفتها وسيلة للتوعية بالعلامة التجارية والترويج لها.