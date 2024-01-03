إطلاق “ابتكار الذكاء الاصطناعي”.. أول منصة عربية متخصصة في خدمات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة (ابتكار التقنية للتسويق والبرمجة)، الشركة الأردنية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحلول البرمجة، إطلاق منصتها الجديدة (ابتكار الذكاء الاصطناعي) Ibtikar AI، التي تمثل أول منصة عربية تقدم خدمات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة رائدة نحو تعزيز الابتكار التقني في العالم العربي.

تتميز منصة (ابتكار الذكاء الاصطناعي) بتركيزها في اللغة العربية، إذ توفر إمكانية إدارة المحتوى باللغة العربية بكفاءة عالية، وهذا ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستخدمين الناطقين باللغة العربية، الذين يبحثون عن حلول ذكاء اصطناعي تتوافق مع احتياجاتهم اللغوية والثقافية.

وبهذه المناسبة قال حسين الفلوجي؛ رئيس مجلس إدارة شركة (ابتكار التقنية) والمدير المؤسس للمنصة: “نحن نؤمن بأن المستقبل لمن يوظف الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمعات، لذلك نقدم اليوم منصة (ابتكار الذكاء الاصطناعي)، التي ستعمل على محاولة ملء الفجوة في المحتوى العربي من خلال العديد من الحلول المتقدمة في المجال”.

ومن جهتها؛ قالت ريم حمدان؛ المدير التنفيذي للمشروع: “ستبدأ عملية إطلاق المنصة بمرحلة تجريبية لمدة شهر، بعدها ستُطلق المنصة بصورة دائمة، وسنقدم للشركات والأفراد فرصة تجربتها من خلال حزمة مجانية عند التسجيل، الأمر الذي سيمكننا من جمع المعلومات الضرورية لتطوير المنصة وتحسين الخدمات التي تقدمها”.

وأوضحت حمدان، أن فكرة إنشاء المنصة نبعت من الرغبة الماسة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع الخصائص اللغوية والثقافية الفريدة للمنطقة العربية، فيما أشارت، إلى أن الفئة المستهدفة ستشمل مجموعة واسعة من الشركات، المؤسسات، المنظمات، القطاعات الحكومية، صناع المحتوى، والأفراد.

وشددت حمدان، على أن ما يميز المنصة عن المواقع العالمية مثل:(ChatGPT)، وجوجل بارد، هو التركيز في اللغة العربية من خلال تطوير حلول مخصصة للقطاعات المختلفة.

كما تتميز المنصة بتقديمها للعديد من الخدمات المتنوعة التي تشمل: معالجة النصوص، المقاطع الصوتية، والصور، والأكواد البرمجية، وهذا يعني إمكانية استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل: تعرّف الكلام، وتحليل الصور، وتوليد النصوص، وتطوير البرمجيات.

وفي إطار تعزيز الانتشار الإقليمي، أكدت حمدان، أن منصة (ابتكار الذكاء الاصطناعي) ستشارك في ندوة خاصة لمدة ساعتين في مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي، الذي من المقرر عقده في 10 من يناير/كانون الثاني 2024، برعاية سمو الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم، وبمشاركة أشهر علماء الذكاء الاصطناعي من ألمانيا وأوروبا.