لا يزال مستقبل اثنتين من أحدث ساعات آبل الذكية وأكثرها شهرة غير واضح، وهما: Apple Watch Series 9، و Apple Watch Ultra 2، اللتان أطلقتها آبل في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب النزاع القانوني المستمر بين آبل وشركة (ماسيمو) Masimo للتقنيات الطبية، التي أثبتت أن آبل انتهكت براءات الاختراع الخاصة بها في مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم المستخدم في كلتا الساعتين.

وقد استأنفت آبل بيع الساعتين في متاجرها بالولايات المتحدة بدءًا من يوم الخميس 28 من ديسمبر 2023، ثم عبر متجرها المتجر الإلكتروني في اليوم التالي، مع أن إدارة بايدن لم تستخدم حق النقض مع آبل.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد قبول محكمة الاستئناف الأمريكية استئنافًا قدمته آبل يطلب تعليقًا مؤقتًا لتنفيذ حظر بيع ساعاتها الذكية في متاجرها داخل الولايات المتحدة.

وجاء هذا الحظر على خلفية دعوى قدمتها شركة (Masimo) أمام لجنة التجارة الدولية ITC، التي قضت في أكتوبر 2023 بحظر واردات طرز ساعات آبل الجديدة المخالفة، إذ إن آبل تُصنع ساعتها في الصين. بالإضافة إلى ذلك أمرت اللجنة بوقف بيع المنتجات التي تنتهك براءات اختراع شركة Masimo، التي اُسْتُورِدت بالفعل.

تبحث آبل الآن عن مسارات بديلة للتغلب على قرار الحظر، وأبرزها الحل البرمجي، إذ ستعيد آبل تطوير نظام (watchOS) لإيقاف عمل مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم في هذه الساعات.

بالطبع هذا الحظر ينطبق على السوق الأمريكي، ولكن خطة آبل للتعامل مع هذه المشكلة حتى الآن غير واضحة، فهل سيطبق الحل البرمجي الذي ستقدمه على جميع الساعات داخل أمريكا وخارجها أم لا؟

لذلك إذا كنت تخطط لشراء أحدث إصدار من ساعة آبل سواء كان طراز Apple Watch Series 9 أو Apple Watch Ultra 2، فينبغي لك التأجيل لمدة من الوقت، يُفضل حتى تطلق آبل الجيل الجديد من ساعاتها هذا العام، ونرى كيف ستكون الحلول التي ستقدمها، وحتى ذلك الوقت هناك الكثير من البدائل المتاحة في السوق التي يمكنك الاستعانة بها.

إليك أفضل 5 بدائل لساعة آبل الذكية بعد قرار الحظر:

1- ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني).. البديل الأفضل مع آيفون:

يجب أن نسلط الضوء على أنه لا يوجد بديل كامل لساعة آبل الذكية، إذا كنت تمتلك هاتف آيفون، وذلك بسبب طبيعة منظومة آبل التقنية المغلقة للبرامج والأجهزة.

ومن ثم إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، وترغب في شراء ساعة ذكية جديدة الآن دون القلق من مشكلة مستشعر نسبة الأكسجين في الدم التي تواجه ساعات آبل الرائدة، فساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني) تُعد الخيار المثالي لك الآن، كما أنها مناسبة أكثر للميزانية من ساعات آبل الرائدة.

تقدم لك هذه الساعة كل ما تحتاج إليه في الساعة الذكية، ابتداءً من تتبع لياقتك وصحتك وسلامتك بفضل ميزة اكتشاف السقوط والاصطدام، والبقاء على اطلاع على المكالمات والإشعارات النصية، وانتهاءً بميزة (الإعداد العائلي) Family Setup، التي تتيح لك إعداد ساعة آبل لأفراد الأسرة الذين لا يملكون هاتف آيفون.

المواصفات الكاملة للساعة:

مقاس الإطار: تتوفر بمقاسين هما: 40 أو 44 مم.

تتوفر بمقاسين هما: 40 أو 44 مم. الشاشة: من نوع (OLED Retina‏)، بدرجة سطوع تبلغ 1000 شمعة/ المتر المربع.

من نوع (OLED Retina‏)، بدرجة سطوع تبلغ 1000 شمعة/ المتر المربع. المعالج: تعمل بمعالج (S8) الجديد، مع شريحة W3 لاسلكية من آبل، وشريحة U1 لتتبع الأجهزة.

تعمل بمعالج (S8) الجديد، مع شريحة W3 لاسلكية من آبل، وشريحة U1 لتتبع الأجهزة. سعة التخزين: تبلغ 32 جيجابايت.

تبلغ 32 جيجابايت. عمر البطارية: تستمر في العمل لمدة 18 ساعة.

تستمر في العمل لمدة 18 ساعة. السعر: يبدأ من 249 دولارًا.

يبدأ من 249 دولارًا. المزايا المفقودة مقارنة بساعة Apple Watch 9: إيماءة (النقر المزدوج) Double Tap الجديدة، ووظيفة Siri Health، وبالطبع مزية تتبع الأكسجين في الدم.

2- ساعة (Galaxy Watch6).. أفضل بديل بنظام أندرويد لساعة Apple Watch 9:

تُعد (Galaxy Watch6) أحدث ساعة ذكية تطرحها شركة سامسونج، وتمتاز بدعمها العديد من مزايا تتبع المؤشرات الصحية، مثل: قياس معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة النوم بنحو أكثر تفصيلًا من الطراز السابق وهو Watch5، بالإضافة إلى مزية تخطيط القلب، ومستشعر درجة الحرارة، وتتميز أيضًا بقدرتها على تتبع القيلولة ضمن مزية تتبع النوم. كما تحتوي على أوضاع متعددة لتتبع التدريبات الرياضية التي تمارسها.

المواصفات الكاملة للساعة:

مقاس الإطار: تتوفر بمقاسين هما: 40 أو 44 مم.

تتوفر بمقاسين هما: 40 أو 44 مم. الشاشة: من نوع(Super AMOLED).

من نوع(Super AMOLED). المعالج: تعمل بمعالج (Exynos W930) الثنائي النوى.

تعمل بمعالج (Exynos W930) الثنائي النوى. سعة التخزين: تبلغ 16 جيجابايت.

تبلغ 16 جيجابايت. عمر البطارية: تستمر في العمل لأكثر من 40 ساعة.

تستمر في العمل لأكثر من 40 ساعة. السعر: يبدأ من 240 دولارًا.

3- ساعة Pixel Watch 2.. بديل مميز جدًا لساعة Apple Watch 9:

تُعد ساعة (Pixel Watch 2) أحدث طراز من ساعات جوجل الذكية، ومن أهم التحسينات التي أضافتها جوجل إليها هو مستشعر معدل ضربات القلب المحسّن الذي تزيد دقته بنسبة 40% مقارنة بطراز ساعة Pixel Watch السابق حتى أثناء التدريبات المكثفة.

أضافت جوجل أيضًا في ساعة (Pixel Watch 2) مستشعرًا لدرجة حرارة الجلد، ومستشعرًا للنشاط الكهربي المستمر (cEDA)، وهي مزية لا تتوفر في ساعات آبل، إذ يقيس مستشعر (cEDA) التغيرات الدقيقة في التيارات الكهربائية على سطح بشرتك بشكل مستمر للمساعدة في تتبع مستويات التوتر لديك. وتمنح هذه المستشعرات الجديدة ساعة (Pixel Watch 2) القدرة على تقديم رؤى صحية جديدة مثل: تتبع النوم بدقة عالية، وتحديد درجة الاستعداد لأداء الأنشطة اليومية.

المواصفات الكاملة للساعة:

مقاس الإطار: تتوفر بمقاس واحد قدره 41 مم.

تتوفر بمقاس واحد قدره 41 مم. الشاشة: من نوع (AMOLED)، يبلغ مقاسها 1.2 بوصة، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم الشاشة مزية (التشغيل الدائم) Always-On.

من نوع (AMOLED)، يبلغ مقاسها 1.2 بوصة، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم الشاشة مزية (التشغيل الدائم) Always-On. المعالج: تعمل بمعالج (Qualcomm 5100)، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت.

تعمل بمعالج (Qualcomm 5100)، وتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 2 جيجابايت. سعة التخزين: تبلغ 32 جيجابايت.

تبلغ 32 جيجابايت. عمر البطارية: تستمر في العمل لأكثر من 24 ساعة.

تستمر في العمل لأكثر من 24 ساعة. السعر: يبدأ من 350 دولارًا.

4- ساعة Garmin Instinct 2 Solar.. أفضل بديل لساعة Apple Watch Ultra 2:

صممت آبل ساعتها (2 Apple Watch Ultra) لتكون الخيار الأول لمُحبي المغامرات والرياضات الخارجية والسباحة، إذ تمتاز بمتانتها العالية لتتحمل الظروف القاسية، كما أنها مقاومة للصدمات ومقاومة للماء حتى عمق 100 متر.

وإذا كنت تبحث عن أفضل بديل لها يوفر متانة مماثلة ومزايا أمان قوية، ومزايا متعددة لتتبع النشاط، وبسعر أقل، فساعة (Garmin Instinct 2 Solar) ستكون هي الخيار المثالي لك.

تمتاز هذه الساعة بأنها تعمل بالطاقة الشمسية، وهذا يعني أنك لن تواجه أي مشكلات مع البطارية والشحن أثناء مغامراتك، كما تدعم مزايا أمان متقدمة مثل: اكتشاف السقوط والاصطدام، وهي مزية تمتاز بها ساعات آبل الرائدة.

المواصفات الكاملة للساعة:

مقاس الإطار: تتوفر بمقاسين هما: 40 أو 45 مم.

تتوفر بمقاسين هما: 40 أو 45 مم. سعة التخزين: تبلغ 32 جيجابايت.

تبلغ 32 جيجابايت. عمر البطارية: تستمر في العمل حتى 28 يومًا، ومع ميزة الشحن بالطاقة الشمسية ستستمر إلى الأبد ما دمت ترتديها في الخارج تحت أشعة الشمس.

تستمر في العمل حتى 28 يومًا، ومع ميزة الشحن بالطاقة الشمسية ستستمر إلى الأبد ما دمت ترتديها في الخارج تحت أشعة الشمس. السعر: يبدأ من 400 دولار.

5- ساعة Fitbit Sense 2.. أفضل بديل من حيث التصميم:

تُعد ساعة (Fitbit Sense 2) أفضل بديل لساعة آبل، إذا كنت تريد تصميمها المستطيل الشكل وبسعر أقل، إذ تأتي بهيكل مربع الشكل مع حافات منحنية، وتتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الرمادي، والأبيض، والأزرق.

وتحتوي Fitbit Sense 2 على عدد كبير من المستشعرات التي تساعدك في تتبع المؤشرات الصحية، ومنها: مستشعر تتبع معدل ضربات القلب، ومستشعر درجة حرارة الجلد، ومستشعر SpO2 لتتبع نسبة الأكسجين في الدم، ومستشعر (cEDA) لتتبع التوتر، ويفحص هذا المستشعر مستويات التعرق، ومعدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجلد، وبيانات النوم، ويحللها بحثًا عن التغييرات المفاجئة.

تضم هذه الساعة شاشة من نوع (OLED) بقياس يبلغ 1.6 بوصة، وتدعم الشاشة مزية (التشغيل الدائم) Always-On، وتمتاز بأنها تتحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى 50 مترًا، كما تستمر بطاريتها بالعمل لمدة تصل إلى ستة أيام. وتباع بسعر قدره 200 دولار فقط.