أسوس تبدأ بدعم معالجات Ryzen 8000G APU مع عدد من لوحاتها الأم

أصدرت شركة أسوس سلسلة تحديثات تجريبية لإصدار البيوس (BIOS) الخاص باللوحات الأم، ويتضمن الإصدار الجديد الشفرة البرمجية المحدثة AGESA 1.1.0.1 لضمان توافق اللوحات الأم مع سلسلة معالجات Ryzen 8000G APU القادمة قريبًا إلى الأسواق.

سلسلة معالجات Ryzen 8000G الجديدة ستكون مستندة إلى معمارية Zen 4، مع توقعات بأن تقدم تحسنًا كبيرًا في أداء الحوسبة مقارنة بسلسلة معالجات Ryzen 5000G. ومن المتوقع أن تتميز بوحدة معالجة الرسوم من معمارية RDNA 3 ووحدة المعالجة العصبية (NPU)؛ مما يعزز من مستوى أداء الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه التحديثات استباقًا للإطلاق الرسمي لمعالجات Ryzen 8000G APU الجديدة، والتي يتوقع أن يُكشف عنها رسميًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024 المقرر أن ينطلق بين 9 من يناير و 12 من يناير.

يدعم الإصدار التجريبي للبيوس الذي أطلقته أسوس مجموعة متنوعة من اللوحات الأم ضمن سلسلة لوحات ROG و TUF Gaming و ProArt بشريحة X670E و B650E و B650.

الطرازات التي حصلت على إصدار البيوس التجريبي هي:

ROG Crosshair X670E

ROG Crosshair X670E Hero

ROG Strix X670E-A Gaming WiFi

ROG Strix X670E-F Gaming WiFi

ROG Strix X670E-I Gaming WiFi

ROG Strix B650E-E Gaming

ROG Strix B650E-I Gaming

B650-A Gaming WiFi

TUF Gaming X670E Plus

TUF Gaming X670E Plus WiFi

B650-Plus

B650-Plus WiFi

ProArt X670E Creator WiFi

B650-Creator

إصدار البيوس التجريبي متوفر الآن في موقع أسوس الرسمي أو عبر هذا الموقع، لكن يجب لفت الانتباه إلى أن هذا الإصدار التجريبي قد يؤدي إلى عدم استقرار النظام أو حدوث أخطاء في حاسوبك، إذ لا تزال هذه التحديثات في مرحلة الإصدار التجريبي.