تحتاج جميع الشركات الناشئة إلى شعار لعلامتها التجارية، وفي الغالب يستعين أصحاب الشركات بمصمم جرافيكي لتصميم شعار مناسب للشركة، لكن مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، سيتمكن أي شخص يرغب في تصميم شعار لشركته من الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في تصميم الشعارات.

تمتاز هذه الأدوات بسرعة التصميم، ويمكنها تصميم شعار لعلامتك التجارية يتماشى مع طبيعة عملك خلال دقائق، ولن تحتاج إلى أي خبرة سابقة في التصميم لاستخدام مثل هذه الأدوات.

فإذا كنت تريد إنشاء شعار لعملك التجاري، يمكنك استخدام واحدة من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم الشعارات التي سنذكرها فيما يلي:

1- أداة Hatchful:

تمتاز أداة Hatchful بأنها مجانية تمامًا، وتوفر المئات من القوالب الجاهزة التي يمكنك اختيار ما يناسبك منها، ثم تخصيصها بتغيير الألوان وأنواع الخطوط، وغير ذلك لتتماشى بنحو كامل مع طبيعة عملك.

وبعد إنشاء الشعار الخاص بعملك التجاري، ستُنشئ هذه الأداة أيضًا صورًا للشعار وهو مضاف إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب، وعلى بعض المنتجات والملابس، لتتمكن من رؤية كيفية ظهور شعار شركتك في حال استخدامه في مواقع الويب، ووسائل التواصل الاجتماعي أو عند طباعته على الملابس وبعض المنتجات الأخرى.

2- أداة Looka:

تتشابه أداة Looka مع أداة Hatchful في العديد من المزايا؛ إذ يمكنك اختيار الشكل الأساسي للتصميم، بعد إدخال اسم شركتك وطبيعة عملك، ثم يمكنك تخصيص الشعار بتغيير الألوان والخطوط.

بعد إنشاء الشعار بالذكاء الاصطناعي، تسمح لك هذه الأداة بمعاينة كيفية ظهور شعار شركتك على بطاقات العمل وبعض الملابس والمنتجات لتتحقق من أنه مُلائم ولا يحتاج إلى أي تغييرات.

تختلف أداة Looka عن أداة Hatchful بأنها ليست مجانية؛ إذ ستحتاج إلى الاشتراك لتتمكن من تنزيل التصميم النهائي للشعار بجودة عالية.

3- أداة DesignEvo:

تمتاز أداة DesignEvo بدعمها أكثر من 10000 قالب، وأكثر من 100 نوع من الخطوط، وآلاف الأيقونات التي يمكنك استخدامها لتخصيص الشعار، بالإضافة إلى التنوع الكبير في تدرجات الألوان. وبعد إنشاء الشعار بالذكاء الاصطناعي ستتمكن من تخصيصه يدويًا بالطريقة التي ترغب فيها. وكما هو الحال مع أداة Looka، سيتعين عليك الاشتراك للحصول على الشعار النهائي بجودة عالية.

تدعم أداة DesignEvo تنزيل التصميم النهائي للشعار بتنسيق SVG أو PDF، ويمكنك استخدامها لتصميم شعارات لمواقع الويب والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الشعارات المطبوعة على المنتجات المختلفة كالملابس والأكواب، وغيرها.

4- أداة Wix Logo Maker:

تتشابه أداة Wix Logo Maker مع أداة DesignEvo في دعمها مجموعةً كبيرة من أدوات التصميم لتتمكن من تخصيص شعارك بعد إنشائه بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ إذ تتضمن هذه الأداة مجموعة متنوعة من الأيقونات، والألوان والخطوط.

وعند البدء باستخدام هذه الأداة، سيُطلب منك إدخال اسم شركتك واختيار الشكل العام للشعار، وبعد الحصول على شعار لشركتك، ستتمكن من تخصيصه إذا أردت ذلك، ثم يمكنك تنزيله في حاسوبك بتنسيق SVG.

5- أداة Tailor Brands:

عند البدء باستخدام أداة Tailor Brands لإنشاء شعار بالذكاء الاصطناعي، سيُطلب منك إضافة اسم شركتك، ونوع عملك، مع كتابة وصف مختصر لطبيعة عملك التجاري، كما سيُطلب منك تحديد الشكل العام للشعار، إذا كنت ترغب في أن يحتوي على صورة، أو أن يتضمن اسم الشركة بالكامل، أو أن يحتوي فقط على الأحرف الأولى من اسم الشركة.

بعد تحديد كل هذه العناصر، ستُنشئ الأداة شعارًا خلال دقائق، وستحصل على نُسخ من شعارك بتنسيق PNG و JPG، كما ستحصل على نُسخة مع خلفية بيضاء وأخرى مع خلفية شفافة.