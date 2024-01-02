OpenAI تحقق قفزة كبيرة في الإيرادات

تجاوزت إيرادات OpenAI السنوية مقدار 1.6 مليار دولار بعد شهرين فقط من وصولها إلى مقدار 1.3 مليار دولار.

ويأتي زخم مبيعات شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة وسط تقارير تفيد بأنها تسعى إلى جمع تمويل جديد، وتأمل الشركة إغلاق الجولة بتقييم لا يقل عن مقدار 100 مليار دولار.

وبدأ نمو مبيعات OpenAI السريع بعد أن أطلقت النسخة المدفوعة من خدمة ChatGPT المسماة ChatGPT Plus في شهر فبراير عام 2023.

واعتمدت إيرادات الشركة في السابق بشكل أساسي على توفير نماذجها للذكاء الاصطناعي للمطورين عبر واجهة برمجة التطبيقات.

وخسرت الشركة مقدار 540 مليون دولار في عام 2022 من إيرادات بلغت مقدار 28 مليون دولار فقط.

وكان من المتوقع في الأصل أن تنهي OpenAI عام 2023 بمبيعات قدرها 200 مليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز.

وحصل اشتراك ChatGPT Plus على شعبية كبيرة مقارنةً بما توقعته الشركة، إذ تجاوز الأداء المالي للشركة OpenAI حاجز المليار دولار في شهر أغسطس ووصل إلى مقدار 1.3 مليار دولار بعد شهرين.

ويشير تقرير جديد إلى أن إيرادات OpenAI السنوية قد تجاوزت مقدار 1.6 مليار دولار، مما يشير إلى أن الأداء المالي نما بمقدار 20 في المئة في الشهرين الماضيين.

ومن المتوقع أن يستمر زخم مبيعات الشركة حتى عام 2024. ويعتقد بعض المديرين التنفيذيين في OpenAI أن إيراداتها السنوية المتكررة قد تتضاعف بمقدار أربع مرات تقريبًا، لتصل إلى 5 مليارات دولار، بحلول نهاية العام.

وتثير هذه النظرة المتفائلة احتمال عدم اعتماد الشركة على طلب المنتجات الحالية وحده للحفاظ على نمو مبيعاتها. وقد تخطط لإطلاق خدمات جديدة للذكاء الاصطناعي، ومن ثم إيجاد مصادر دخل إضافية.

وكشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في شهر نوفمبر أن الشركة تطور نموذجًا لغويًا كبيرًا جديدًا رائدًا يسمى GPT-5.

وذكر ألتمان أن GPT-5 يعد متطورًا مقارنةً بالنموذج اللغوي الكبير الحالي GPT-4، مع أنه لم يحدد موعد إطلاق GPT-5 أو المزايا الجديدة التي من المتوقع أن يقدمها.

وقد يساعد النمو السريع في إيرادات OpenAI في حصولها على تقييم مرتفع من المستثمرين في العام المقبل.

وأكملت الشركة في شهر أبريل بيع أسهم ثانوية بقيمة تتراوح بين 27 مليار دولار و 29 مليار دولار. تقترب OpenAI من إتمام عملية بيع ثانوية أخرى بقيمة قدرها 86 مليار دولار.

وقد تتجاوز قيمة الشركة قريبًا مقدار 100 مليار دولار بفضل جولة التمويل الجديدة التي تُفاوِض المستثمرين حاليًا فيها.

ويفيد طلب الذكاء الاصطناعي المتزايد الذي عزز إيرادات OpenAI منافسيها، إذ يتوقع أن تحقق منافستها أنثروبيك إيرادات سنوية قدرها 850 مليون دولار هذا العام، وهو نمو مقارنةً بالإيرادات البالغ قدرها 500 مليون دولار التي توقعتها في شهر أغسطس.