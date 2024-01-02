Nio تختبر بطارية توفر مدى يقدر بنحو 1000 كم

طورت منافسة تسلا الصينية لصناعة السيارات الكهربائية NIO بطارية سيارة كهربائية شبه صلبة توفر مدى يبلغ نحو 1000 كم.

واختبر الرئيس التنفيذي للشركة، وليام لي، هذه البطارية من خلال القيادة لمدة قدرها 14 ساعة بشحنة واحدة بين مدينتين صينيتين.

ونشر لي بثًا مباشرًا للرحلة البرية التي أجراها من أجل اختبار البطارية. وقطعت الرحلة البرية مسافة تقدر بنحو 1044 كم مع بقاء ما قدره 3 في المئة من شحن البطارية.

وتعد NIO منافسًا قويًا لعملاقة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، واستخدمت الشركة سيارتها الكهربائية ET7 لإجراء الرحلة التي استمرت نحو 14 ساعة بين مدينتي شنغهاي وشيامن.

وقال لي في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo إن السيارة الكهربائية NIO ET7 تمكنت من قطع المسافة خلال مدة قدرها 14 ساعة دون إعادة شحنها.

وأشار لي إلى تعرض الرحلة للطقس البارد في المنطقة وحقيقة أن السيارة ظلت تسير مع وصول شحن البطارية إلى نسبة قدرها 3 في المئة.

وتسمى البطارية NIO 150KWH وتتمتع بقوة قدرها 150 كيلوواط ساعي، وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنها تتمتع بكثافة عالية للطاقة مقارنةً بأي بطارية سيارة كهربائية أخرى متاحة حاليًا، مما يسمح لها بتوفير مدى كبير مقارنةً بمعظم بطاريات السيارات الكهربائية الأخرى.

وتخطط NIO لبدء إنتاج بطارية NIO 150KWH في شهر أبريل 2024، مع أنها مرتفعة السعر، إذ تقول الشركة إن شراء البطارية قد يكلف نحو 42100 دولار، أي أن سعر البطارية يماثل سعر سيارة Model Y في الصين.

وتتيح الشركة لعملائها شراء سياراتها دون بطارية ودفع رسوم اشتراك شهرية للوصول إلى شبكة NIO التي تضم أكثر من 2000 محطة تبديل بطارية في جميع أنحاء الصين، إذ يمكن للعملاء مبادلة البطاريات الميتة ببطاريات مشحونة بالكامل.

ولم تحقق NIO أي اختراق في السوق من خلال نموذج أعمالها الحالي، وأبلغت عن خسائر قدرها 12000 دولار في المتوسط لكل سيارة كهربائية تصنعها.

ومن المتوقع أن تحفز بطارية NIO 150KWH الطلب على سيارات NIO، وتؤدي إلى زيادة الأداء المالي للشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية.