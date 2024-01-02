LG تكشف عن أجهزة تلفاز QNED إصدارات 2024

كشفت شركة LG الكورية رسميًا عن أجهزة التلفاز الراقية الخاصة بها لعام 2024 من فئة QNED و QNED Mini LED، التي تجمع بين تقنيات Quantum Dot و NanoCell بالإضافة إلى إضاءة “ميني ليد” الخلفية. وهي تعمل مجتمعة على إنتاج ألوان عالية الدقة مع درجات عميقة من اللون الأسود، وعرض الصور بجودة عالية وإنتاج المشاهد بطريقة شديدة الواقعية.

وتأتي أجهزة LG الجديدة بأحجام مختلفة تتراوح بين 43 و 98 إنشًا. ومن أجل تحقيق درجة عالية من التباين، تستخدم أجهزة تلفاز QNED Mini LED تقنية التعتيم الفائق الدقة Precision Dimming لتحسين عرض التدرجات اللونية والتحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية، كما تعتمد إصدارات QNED على تقنية مماثلة لضبط التباين مع معدل سطوع استثنائي، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيانها الصحفي.

وتعمل أجهزة التلفاز الجديدة من LG بمعالج α8 AI الذي يقدم الكثير من التحسينات على مستوى آليات الذكاء الاصطناعي وسرعة المعالجة وأداء الرسوميات.

وتقدم LG العديد من الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ومنها ميزة AI Picture Pro التي تستخدم خوارزميات التعلم العميق لتعرّف الوجوه والأشياء والخلفيات داخل المشهد لتحسين عرضها، وميزة AI Sound Pro التي تنتج صوتًا محيطيًا افتراضيًا من السماعات المدمجة في أجهزة التلفاز.

وتعمل أجهزة التلفاز QNED و QNED Mini بنظام التشغيل webOS بإصداره الجديد الذي يضم العديد من التحسينات في واجهة المستخدم بالإضافة إلى دعم خاصيتي AirPlay و Chromecast، وقد وعدت LG بتوفير التحديثات للنظام في أجهزة التلفاز الجديدة حتى 5 سنوات قادمة لأول مرة.