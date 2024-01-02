هولندا توقف صادرات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين

شهدت التطورات الحديثة فرض هولندا قيودًا على اللاعب الرئيسي في صناعة أشباه الموصلات العالمية ASML بخصوص تصدير تقنيتها المتقدمة إلى الصين.

وقالت شركة ASML إن الحكومة الهولندية ألغت جزئيًا ترخيصًا لتصدير أنظمة الطباعة الحجرية NXT: 2050i و NXT: 2100i إلى الصين في عام 2023.

ويعد هذا القرار تحولًا كبيرًا في المشهد العالمي للتكنولوجيا، إذ تُعرف ASML بأنظمة الطباعة الحجرية المتطورة، وهو أمر بالغ الأهمية لتصنيع الرقاقات الدقيقة المتقدمة.

وتثير هذه الخطوة الهولندية تساؤلات بخصوص التوازن بين التعاون العالمي والأمن القومي، مع أنها تعد بمنزلة إجراء وقائي لحماية التقدم التكنولوجي.

ولا تعد تقنية ASML مجرد أصول تجارية، بل إنها أصول إستراتيجية، بالنظر إلى دورها المحوري في سلسلة إمدادات أشباه الموصلات.

وتستطيع تقنية ASML جعل الرقاقات صغيرة وسريعة وذات كفاءة عالية، وتلعب هذه التقنية دورًا مهمًا في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الأنظمة العسكرية المتقدمة.

وينظر إلى القرار على أنه استجابة لمخاوف متزايدة بخصوص السيادة التكنولوجية والأمن. وتدرك الدول بشكل متزايد أهمية السيطرة على تقدمها التكنولوجي وحمايته.

ولا يتعلق هذا الإجراء بشركة واحدة أو بلد واحد، بل يعكس اتجاهًا كبيرًا، إذ تدقق الدول وغالبًا ما تحد من وصول التكنولوجيا الحرجة عبر الحدود.

ويعد هذا القرار بالنسبة للصين عقبة كبيرة في طموحاتها لتصبح رائدة في القطاع العالي التقنية.

وكانت البلاد تستثمر بشدة في تطوير صناعة أشباه الموصلات، مع أن الوصول إلى تكنولوجيا ASML أمر بالغ الأهمية للوصول إلى تكنولوجيا الرقاقات المتقدمة.

وقد يؤدي هذا التطور إلى إبطاء تقدم الصين ويؤثر في شركات التكنولوجيا، التي تعد لاعبة رئيسية في السوق العالمية.

وقد يشير هذا التطور لصناعة التكنولوجيا العالمية إلى تحول نحو إستراتيجيات تطوير التكنولوجيا الإقليمية.

وقد تركز الشركات والبلدان بشكل كبير على تطوير التقنيات المحلية وتأمين سلاسل التوريد، مما قد يؤدي إلى مزيد من الابتكار، مع تجزئة محتملة لهذه الصناعة.

وقالت الحكومة الهولندية في شهر يونيو إن شركات أشباه الموصلات الهولندية اضطرت إلى طلب إذن الحكومة منذ شهر سبتمبر قبل أن تتمكن من بيع بعض أنواع معدات صنع الرقاقات في الخارج.