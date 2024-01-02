هواوي تكشف رسميًا عن هواتف Nova Y62

كشفت شركة هواوي رسميًا عن هاتفي Nova Y62 و Nova Y62 Plus بمواصفات أساسية، وهما هاتفان ينتميان إلى الفئة الاقتصادية.

ويأتي هاتفا Nova Y62 و Nova Y62 Plus بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.52 إنشات وبدقة قدرها +HD، ويعمل كلا الهاتفين بمعالج ثماني النواة لم تكشف هواوي عن اسمه.

ويحتوي هاتف Nova Y62 على ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، في حين يأتي إصدار بلس مزودًا بـذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت. ويوفر كلا الهاتفين مساحة تخزين قدرها 128 جيجابايت، وفتحة مخصصة لبطاقة microSD للتخزين الإضافي.

ويتميز الهاتفان ببطارية قوية سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واطًا باستخدام الشاحن المرفق.

ويحمل الهاتفان كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع زوج من الكاميرات الإضافية المساعدة لتحديد العمق والتصوير من قرب.

وتعمل سلسلة هواوي Nova Y62 بنظام التشغيل أندرويد 12 القديم نسبيًا، دون دعم لخدمات جوجل، لكنها تأتي بخدمات هواوي (HMS) بدلًا من ذلك.

ويحتوي كلا الجهازين على منفذ مزدوج لشريحة الاتصال SIM ومنفذ USB-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية ومستشعر لبصمات الأصابع في الجانب، كما يدعمان شبكات الجيل الرابع وشبكات واي فاي من نوع 802.11 b/g/n بالإضافة إلى بلوتوث 5.1.

وتوفر هواوي هاتفيها باللونين الأزرق والأسود، لكنها لم تكشف بعدُ عن السعر، ومن المتوقع إتاحة كلا الهاتفين في العديد من الدول حول العالم بسعر منخفض.