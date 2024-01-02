ميتا تخفض سعر نظارة الواقع الافتراضي Quest 2

خفضت ميتا سعر نظارة الرأس للواقع الافتراضي القديمة Quest 2 بعد أشهر من إطلاقها لنظارتها الجديدة Quest 3.

وينخفض سعر نسخة 128 جيجابايت من 300 دولار إلى 250 دولارًا، في حين ينخفض سعر نسخة 256 جيجابايت من 350 دولارًا إلى 300 دولار.

والجدير بالذكر أن نظارة الرأس معروضة للبيع بالأسعار الجديدة منذ يوم الجمعة البيضاء، مع أن ميتا قررت جعل هذه الأسعار دائمة.

وتقدم الشركة أيضًا مجموعة من ملحقات Quest 2 بسعر مخفض:

حزام Elite لنظارة Quest 2 المزود بالبطارية بسعر قدره 90 دولارًا.

حزام Elite لنظارة Quest 2 بسعر قدره 50 دولارًا.

حقيبة حمل Quest 2 بسعر قدره 45 دولارًا.

حزمة Quest 2 النشطة بسعر قدره 60 دولارًا.

حزمة Quest 2 Fit بسعر قدره 40 دولارًا.

ورفعت ميتا في شهر يوليو 2022 سعر نظارة الرأس Quest 2 بمقدار 100 دولار، ليصبح سعرها نحو 400 دولار بدلًا من سعرها السابق البالغ قدره 300 دولار.

وخفضت الشركة في شهر يونيو الماضي سعر نظارة الرأس Quest 2 إلى مقدار 300 دولار من أجل بيع المزيد من الوحدات عندما أعلنت للمرة الأولى Quest 3.

وتقدم ميتا أكثر من 500 لعبة للواقع الافتراضي، وحصلت في العام الماضي على دفعة كبيرة من خلال إطلاق روبلوكس لعبتها لنظارة الرأس Quest عبر متجر Meta Quest.

قد يشجع انخفاض سعر Quest 2 الأشخاص على شراء نظارة الرأس لتجربة الواقع الافتراضي بدلًا من إنفاق مقدار 500 دولار على Quest 3.

وكتبت ميتا: “كنا نعلم أنه يمكننا فعل المزيد لتخفيض تكلفة الواقع الافتراضي وجذب المزيد من الأشخاص إلى المجتمع، ولهذا السبب نخفض الأسعار بشكل دائم على Quest 2 وملحقاتها”.

وانخفض سعر الواحدات المجددة من Quest 2 بسعة قدرها 128 جيجابايت إلى مقدار 230 دولارًا، في حين أصبح سعر الواحدات المجددة من Quest 2 بسعة قدرها 256 جيجابايت مقدار 270 دولارًا.

وأصبحت Quest 2 واحدة من نظارات الرأس الشعبية للواقع الافتراضي بفضل سعر الإطلاق المنخفض، مع أن الضجة تلاشت عندما رفعت ميتا السعر في منتصف عام 2022.

وتعد نظارة Quest 3 خطوة كبيرة إلى الأمام بفضل الشاشات والعدسات المحسنة، والتصميم المصغر، والأداء السريع، وكاميرات الواقع المختلط والمزيد.

وكشفت خريطة طريق ميتا المسربة في وقت سابق من العام الماضي أن الشركة تخطط لإصدار نظارة رأس جديدة بعد Quest 3 في عام 2024 بسعر مناسب للسوق الاستهلاكية.

وتشير التقارير إلى أن هذه النظارة قد تحل محل نظارة Quest 2 في تشكيلة ميتا، وقد تحتوي معالج Snapdragon XR2 Gen 2 الجديد مثل نظارة Quest 3.