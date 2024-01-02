مشروع Retro Gaming Watch يحقق هدفه على منصة كيك ستارتر

انطلق مشروع جهاز الألعاب المحمول القابل للارتداء Retro Gaming Watch على منصة كيك ستارتر بفكرة مختلفة عن الأجهزة المحمولة المشابهة.

المصمم والمطور جيسون روجرز يهدف إلى جعل الألعاب القديمة متاحة مع جهاز قابل للارتداء مثل فكرة ساعة اليد الذكية. ويبدو أن هذه الفكرة لاقت استحسانًا على منصة كيك ستارتر خاصة بعد أن أمضى سنين في تطويرها، إذ حققت الحملة التي أطلقها روجرز هدفها بسرعة.

كان الهدف الحملة تحقيق مبلغ قدره 35 ألف دولارٍ لتمويل المشروع، ولكن حققت الحملة مبلغ قدره 56 ألف دولارٍ خلال مدة قصيرة ومازال هناك 20 يومًا لانتهاء المدة المحددة.

جهاز الألعاب المحمول القابل للارتداء يستند إلى رقاقة Renesas/Dialog DA14706 SoC، ومعالج Arm Cortex M33 الذي يعمل بتردد يصل إلى 160 ميجاهرتز، مع ذاكرة الوصول العشوائي بحجم يصل إلى 1.5 ميجابايت، ومع ذاكرة الوصول العشوائي QSPI الخارجية بحجم يصل إلى 8 ميجابايت.

ويستخدم أيضًا وحدة معالجة الرسوم الثنائية الأبعاد مع الدارة المتكاملة (FPGA)، وهي دارة متكاملة صممت ليكون بالإمكان تعديل وتصميم الأنظمة المتكاملة بعد عملية التصنيع، مما يجعله قادرًا على محاكاة ألعاب DOS.

بالإضافة إلى الألعاب القديمة، يمكن لجهاز Retro Gaming Watch أن يتوافق مع تطبيقات الهواتف الذكية، إذ يدعم الجهاز تقنية البلوتوث، مما يتيح الاتصال اللاسلكي مع الأجهزة الخارجية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية لتلقي الرسائل وإرسالها.

ويحتوي أيضًا على شاشة LCD بحجم قدره 1.5 بوصة بدقة عرض تبلغ 320 × 320 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا. كما نلاحظ أن هناك أربعة أزرار، بالإضافة إلى لويحة الاتجاهات (D-pad).

ليس هناك معلومات عن المدة الزمنية لإطلاق هذا الجهاز في الأسواق.