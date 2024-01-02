مايكروسوفت تعاني تراجع نمو ويندوز 11

يُظهر تقرير شهر ديسمبر 2023 من منصة تحليل حركة مرور الويب Statcounter أن الحصة السوقية لنظام التشغيل ويندوز 11 ظلت دون تغيير نسبيًا، مع أن مايكروسوفت طرحت الإصدار 23H2 من نظامها التشغيلي.

وتدعي Statcounter أن ويندوز 11 يشغل حاسوبًا واحدًا تقريبًا من بين كل أربعة أجهزة حواسيب تعمل بنظام ويندوز متصلة بالإنترنت.

وقد فقد ويندوز 11 في شهر ديسمبر 2023 جزءًا صغيرًا من قاعدة مستخدميه، وانخفضت النسبة من 26.63 في المئة إلى 26.54 في المئة.

وينتقل العملاء ببطء من نظام التشغيل القديم ويندوز 10 إلى ويندوز 11، نظرًا إلى أنه من المقرر أن يصل نظام التشغيل ويندوز 10 إلى نهاية عمره في أقل من عامين من الآن.

ولا يزال مئات الملايين من العملاء يستخدمون ويندوز 10، الذي يضم نحو 67.46 في المئة من جميع مستخدمي ويندوز، بانخفاض قدره 0.56 في المئة مقارنةً بشهر نوفمبر 2023.

وأدى نظام التشغيل ويندوز 11 ومتطلباته العتادية المرتفعة أكثر من المتوقع إلى تجزئة السوق بشكل ملحوظ.

ويتعين على مايكروسوفت اتخاذ القرار الصعب مع وصول الجيل التالي من النظام التشغيلي في وقت لاحق من هذا العام.

ولم تتخذ الشركة بعدُ قرارها بشأن تسمية الجيل التالي من النظام التشغيلي، ولدى الشركة خيار تسميته ويندوز 12 ومساعدة أقسام التسويق لدى شركائها في بيع المزيد من الأجهزة، أو خيار منع المزيد من التجزئة عبر الالتزام بالعلامة التجارية الحالية.

ولا يزال لدى إصدارات ويندوز القديمة التي توقفت الآن نصيبها العادل من المستخدمين. وتبلغ الحصة السوقية لنظام ويندوز 7 مقدار 3.34 في المئة، في حين تبلغ الحصة السوقية لنظام ويندوز 8.1 مقدار 1.66 في المئة.

كما يتمتع نظام التشغيل ويندوز إكس بي الذي توقفت مايكروسوفت عن دعمه منذ عقد من الزمن بحصة سوقية قدرها 0.64 في المئة.

وينضم ويندوز 10 إلى مجموعة الأنظمة التشغيلية القديمة غير المدعومة في شهر أكتوبر 2025، مع أن مايكروسوفت تسمح للمستخدمين بالحصول على عامين إضافيين من التحديثات الأمنية الموسعة المدفوعة.

ويستطيع المستهلكون العاديّون الانضمام إلى برنامج الأمان الموسع، مع أنه من غير المعروف بعدُ المبلغ الذي تخطط مايكروسوفت لتحصيله مقابل ذلك.

وقد يصبح انتهاء دعم نظام التشغيل ويندوز 10 وتحديثاته المدفوعة مشكلة كبيرة بغض النظر عن السعر.