مايكروسوفت تطور وحدات تحكم على نمط سويتش

قد تستكشف مايكروسوفت عالم وحدات التحكم القابلة للفصل، مع براءة اختراع حديثة تلمح إلى تصميم يشبه Joy-Con لوحدات التحكم في منصة إكس بوكس.

ويعد هذا الأمر بمنزلة تغيير كبير للألعاب المحمولة، وقد يقدم بديلًا لمنصة الألعاب المحمولة الشهيرة PlayStation Portal من سوني.

وتعرض براءة الاختراع وحدة تحكم محمولة مكونة من جزأين مع آلية قبضة معدلة ذاتيًا تتكيف مع أجهزة مختلفة ذات سمك مختلف.

ويفتح هذا التنوع إمكانيات تتجاوز مجرد الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، مما قد يسمح حتى بالتكامل السلس مع الهواتف الذكية القابلة للطي.

وتركز براءة الاختراع على التصميم، دون ذكر التكنولوجيا اللاسلكية التي يمكن استخدامها لإرسال إشارات الإدخال إلى جهاز متصل.

ويبدو أن اتصال البلوتوث هو المرشح المرجح، مما يجعل وحدات التحكم تتكامل مع مختلف المنصات.

وجربت كل من نينتندو وسوني الأنظمة المحمولة منذ فترة طويلة، مع أن مايكروسوفت لم تسعى مطلقًا إلى استخدام منصة محمولة تقليدية طوال أكثر من 22 عامًا من صنع أجهزة إكس بوكس.

ويتماشى هذا مع دفع مايكروسوفت الأخير نحو الألعاب السحابية، إذ يمكن لأي جهاز تقريبًا أن يصبح جهازًا للألعاب المحمولة.

وتصور براءة الاختراع تكوينات تشبه منصة PlayStation Portal، مع أن رؤية مايكروسوفت تبدو واسعة.

وتتعلق رؤية مايكروسوفت بتوسيع نطاق تقنيتها للألعاب السحابية مع توفيرها تجربة مريحة ومألوفة لوحدة تحكم، بغض النظر عن الجهاز الذي يختاره اللاعب.

وتعد براءة الاختراع لمحة مثيرة بخصوص ما قد يحمله مستقبل ألعاب إكس بوكس، مثل وحدات التحكم القابلة للفصل، والحلول العابرة للمنصات، وتكامل الألعاب السحابية، مما قد يعيد تعريف كيفية اللعب بالألعاب المحمولة.

وتستكشف مايكروسوفت طرقًا لجعل الألعاب سهلة ومتنوعة، مع أن براءة الاختراع الجديدة لا تعد العلامة الأولى على محاولة الشركة دخول عالم لوحات الألعاب القابلة للفصل، إذ تجرب مايكروسوفت وحدات التحكم بنمط Joy-Con منذ عام 2019 على الأقل.

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة جمع البيانات Statista، فإن قسم البحث والتطوير في مايكروسوفت قدم أكثر من نحو 1800 طلبًا لبراءة اختراع في عام 2022 وحده.

وتعد مايكروسوفت نشطة في البحث والتطوير، مع أنها لا تحول جميع المفاهيم إلى منتجات فعلية.

وقد تظل وحدة التحكم المستوحاة من Joy-Con بمنزلة براءة اختراع، وقد لا تصل إلى السوق في أي وقت قريب.