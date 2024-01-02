مايكروسوفت تركز على الذكاء الاصطناعي في إيدج

أصبح لدى متصفح مايكروسوفت إيدج لنظامي التشغيل أندرويد و iOS اسم جديد، إذ لاحظ المستخدمون أن الشركة أعادت تسمية متصفحها للأجهزة المحمولة إلى “إيدج: متصفح الذكاء الاصطناعي”، مما يسلط الضوء بوضوح على المكان الذي تركز فيه الشركة معظم جهودها في الوقت الحاضر.

وبالإضافة إلى الاسم الجديد، تروج قائمة المتصفح في متجري آبل وجوجل لمزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل مولد الصور بالذكاء الاصطناعي DALL-E 3، وتلخيص المقالات باستخدام Copilot، وتعرف الصور، والمزيد.

ويسلط الوصف أيضًا الضوء على دعم النموذج اللغوي الكبير GPT-4، ويطلق على إيدج وصف “متصفحك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي”.

ويقول الوصف: “مايكروسوفت إيدج هو متصفحك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مع مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot المدمج لتحسين تجربة تصفحك. يتيح لك مساعد Copilot الذي يدعمه GPT-4 طرح الأسئلة وتحسين عمليات البحث وتلقي ملخصات شاملة وإنشاء صور باستخدام DALL-E 3. يعد مايكروسوفت إيدج طريقة ذكية للتصفح والبحث والتسوق”.

ويبدو أن الاسم الجديد يولد ردود فعل متباينة من العملاء، إذ يزعم بعضهم أن مايكروسوفت لا يحق لها إعادة تسمية المتصفح، في حين يدعم آخرون التسمية الجديدة مع الأخذ في الحسبان عدد المزايا الإضافية التي يحصلون عليها عند الضغط على زر مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot الموجود ضمن شريط الأدوات.

وراهنت مايكروسوفت بشدة في عام 2023 على الذكاء الاصطناعي وشراكتها مع OpenAI، التي جعلت مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot ممكنًا، لذا، ليس من المستغرب أن تكون الشركة على استعداد لإدماج Copilot والترويج له في كل مكان.

ومن المتوقع في عام 2024 أن توسّع مايكروسوفت اعتمادها الذكاءَ الاصطناعي مع الإصدار القادم من ويندوز وأجهزة Surface الجديدة التي يجب أن تركز على التجارب التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لأحدث البيانات من منصة تحليل حركة الويب Statcounter، فإن متصفح مايكروسوفت إيدج للأجهزة المحمولة يتمتع بحصة سوقية ضئيلة تبلغ 0.24 في المئة.

ويحدد الوقت إذا كانت إعادة التسمية قد تحسن الأرقام وتساعد في انتقال المزيد من مستخدمي كروم وسفاري ومتصفحات الأجهزة المحمولة الأخرى إلى متصفح مايكروسوفت.