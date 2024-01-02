قطاع الخدمات في آبل يواجه تدقيقًا قضائيًا خلال عام 2024

يواجه قطاع الخدمات في شركة آبل تدقيقًا قضائيًا خلال الأشهر القادمة من عام 2024 بسبب القرارات التنظيمية التي تتخذها السلطات المعنية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي ستحدد مستقبل هذا القطاع، وفقًا لما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في تقرير أخير لها.

وبحسب الصحيفة، فإن الضرر الأكبر قد يلحق بآبل من محاكمة مكافحة الاحتكار الأمريكية ضد شركة جوجل التي دفعت أكثر من 26 مليار دولار من أجل إبقاء محرك البحث الخاص بها افتراضيًا في أجهزة آبل وغيرها من الهواتف الذكية والمتصفحات، وفي حالة خسرت جوجل القضية، فقد تضطر إلى التوقف عن سداد المدفوعات التي تدفعها سنويًا لآبل، والتي تعادل ربع الإيرادات السنوية التي يحققها قطاع الخدمات في الشركة.

وفي الوقت نفسه، تواجه شركة آبل – وغيرها من الشركات التقنية الكبرى – تدقيقًا متزايدًا من الإدارة الأمريكية بسبب مخاوف بشأن ممارسات احتكارية للشركة عبر متجر تطبيقات “آب ستور” الخاص بها، وقد اضطرت آبل بالفعل إلى تغيير بعض سياساتها فيما يتعلق بالمتجر في الاتحاد الأوروبي بسبب التشريعات التي فرضّها الاتحاد على الشركات التقنية عبر قانون الأسواق الرقمية DMA الذي دخل حيز التنفيذ.

وستكون أبرز التغييرات التي تجريها آبل السماح بما يُسمى “التحميل الجانبي”، وهو تحميل التطبيقات والألعاب وتثبيتها على أجهزة الشركة من خارج متجر آب ستور، وهي خطوة دائمًا ما أصرّت آبل على أنها ستقوّض أمان نظام التشغيل في أجهزتها وتعرّض المستخدمين للمخاطر الأمنية، وهي أيضًا خطوة قد تحرم آبل من الرسوم التي تفرضها على المشتريات الرقمية في المتجر والتي قد تصل إلى 30%، وتلك الرسوم تشكّل الجزء الأكبر من إيرادات المتجر.

ووفقًا لتقديرات مستقلة، فإن إيرادات آبل من متجر آب ستور تتراوح بين 6 و 7 مليارات دولار أمريكي كل ربع سنوي مالي.

ويشمل قطاع الخدمات في آبل متجر آب ستور للتطبيقات والألعاب بالإضافة إلى خدمات بث الموسيقى والفيديو وآي كلاود والدفع الإلكتروني والأخبار وغيرها، وقد بلغت إيرادات كافة خدمات آبل خلال عام 2023 نحو 85 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بإيرادات مبيعات الأجهزة التي بلغت زهاء 300 مليار دولار، وتشكل مبيعات آيفون الجزء الأكبر منها.