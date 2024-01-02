سامسونج تعتزم تطوير تصوير الفيديو في جالاكسي S24 ألترا

تخطط شركة سامسونج لتطوير تصوير مقاطع الفيديو عبر هاتف جالاكسي S24 القادم، حيث تشير آخر التسريبات إلى أن الشركة تختبر إمكانية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بسرعة إطارات تصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

وتتيح سامسونج بالفعل تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K في هاتف جالاكسي S23 ألترا المتاح حاليًا، لكن بسرعة إطارات تصل إلى 60 إطارًا في الثانية فقط، كهواتف أخرى منافسة مثل آيفون 15 برو وجوجل بكسل 8 برو وغيرها، حيث تتيح تصوير الفيديو بالدقة وسرعة الإطارات نفسهما.

ومن الجدير بالذكر أن هناك هواتف أخرى مثل ون بلس 9 برو وسوني إكسبريا 1 V تسمح بتصوير الفيديو بدقة 4K بسرعة إطارات تصل إلى 120 إطارًا في الثانية؛ أي أن سامسونج لن تكون الشركة الأولى التي تتيح تلك الميزة.

ومن المنتظر أن يأتي هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا – وهو الإصدار الأرقى في سلسلة جالاكسي S24 – بكاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، مع حساس متطور، وقدرات كبيرة في معالجة الفيديو مع معالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3 الجديد.

ومن المزايا الجديدة الأخرى التي ستتيحها سامسونج في جالاكسي S24 ألترا ميزة Zoom Anyplace، التي يمكنها تتبع عنصرٍ ما في أثناء تسجيل مقطع فيديو وضبط التركيز عليه مع التقاط مشهدين للفيديو بدقة 4K بصورة كاملة الإطار والأخرى مكبرة من كاميرا واحدة، مع الحفاظ على الألوان وزاوية الفيديو وثبات دقة 4K في أثناء التسجيل.