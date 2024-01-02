شركة AMD تعتزم إطلاق بطاقة AMD Radeon RX 7600 XT أواخر يناير

من المقرر أن تكشف شركة AMD عن البطاقة الرسومية Radeon RX 7600 XT في نهاية شهر يناير، مما يمنح سلسلة بطاقات Radeon RX 7000 تشكيلة جيدة تناسب متطلبات اللاعبين.

وأكدت المعلومات الجديدة في موقع Benchlife، أن تاريخ الإطلاق الرسمي للبطاقة الرسومية Radeon RX 7600 XT محدد بيوم 24 من يناير.

المؤكد كذلك أن بطاقة AMD RX 7600 XT لن تكون متوفرة بتصميم قياسي (MBA) من شركة AMD، وهذه المرة ستكون متوفرة فقط بتصميم احترافي من قبل الشركات المصنعة مثل: أسوس، و MSI، وجيجابايت، إلخ..

هذه الخطوة تبدو مختلفة مقارنة بما حدث مع إطلاق بطاقة RX 7600 في شهر مايو عام 2023، إذ أرسلت AMD فقط الإصدار القياسي من بطاقة RX 7600 إلى مواقع المراجعات لاختبارها.

المعلومات تؤكد كذلك إمكانية وجود نسختين من بطاقة RX 7600 XT، النسخة الأولى تأتي بذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 10 جيجابايت، والنسخة الثانية بذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 12 جيجابايت. شركة جيجابايت لها رأي آخر، إذ ستطلق بطاقتي RX 7600 XT بتصميم احترافي لكن مع ذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 16 جيجابايت.

إطلاق بطاقة RX 7600 XT بذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 16 جيجابايت سيسمح للبطاقة بمعالجة المزيد من البيانات، مما يؤدي إلى أداء أفضل في الألعاب. وقد نرى في معرض CES 2024 عَرْض عدد من التصاميم الاحترافية لبطاقة RX 7600 XT قبل الإطلاق الرسمي.