بطاقة إنفيديا RTX 5090 قد تعتمد على ذاكرة GDDR7 بحجم يصل إلى 32 جيجابايت

كشفت التسريبات السابقة أن سلسلة بطاقات إنفيديا RTX 5000 قد تُطلق إلى الأسواق في نهاية عام 2024، والجديد في تسريبات اليوم أن أقوى بطاقة من هذه السلسلة RTX 5090 ستعتمد على ذاكرة GDDR7.

سلسلة بطاقات RTX 5000 المستندة إلى معمارية Blackwell ستعتمد على دقة تصنيع تبلغ 3 نانومتر من مسابك TSMC، لكن الوصول لدقة تصنيع تبلغ 3 نانومتر يعد تحديًا حقيقيًا لشركة أشباه الموصلات العملاقة TSMC، التي تخطط لبدء الإنتاج في منتصف عام 2024.

وفقًا لآخر التسريبات، ستعتمد أقوى بطاقة رسومية وهي RTX 5090 على وحدة معالجة الرسوم GB202 وهي تحتوي على 192 وحدة حوسبة (SM). كل وحدة حوسبة تضم 128 نواةَ كودا (CUDA)، ليكون العدد الإجمالي 24.576 ألف نواة. لكن يتوقع أن تعطل إنفيديا بعض وحدات الحوسبة في وحدة معالجة الرسوم GB202 لتصبح 188 وحدة حوسبة فقط، وليكون العدد الإجمالي قرابة 24,046 ألف نواة.

قد يكون السبب وراء تعطيل بعض وحدات الحوسبة عدم رغبة إنفيديا في طرح بطاقة كهذه بكل قوتها في الأسواق، حتى يكون لديها ما ترد به على البطاقات المنافسة لها من AMD، وربما يكون السبب تقنيًا أيضًا، إذ تفضل إنفيديا في بعض الحالات أن تخفض عدد وحدات الحوسبة مع فئة البطاقات الرسومية المخصصة للاعبين، بعكس البطاقات الرسومية المخصصة للتصميم أو مراكز البيانات.

كما ستعتمد إنفيديا على ذاكرة GDDR7، بسرعة تصل إلى 32 جيجابت/ الثانية، وحجم يصل إلى 32 جيجابايت، وتعمل بواجهة ذاكرة تبلغ 384 بتًا، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 1,54 تيرابايت/ الثانية.

المقارنة الأولية بين مواصفات بطاقة RTX 5090 وبطاقة RTX 4090 تؤكد أن هناك ازديادًا واضحًا في عدد وحدات الحوسبة التي أصبحت أكثر بنسبة تصل إلى 50%، وسرعة الذاكرة تحسنت بنسبة تصل إلى 33%، وعرض النطاق الترددي للذاكرة أصبح أفضل بنسبة تصل إلى 52%.