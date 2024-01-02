النسخ الاحتياطية لواتساب تستهلك مساحة التخزين في جوجل درايف

دخلت التغييرات التي أعلنتها سابقًا واتساب وجوجل حيز التنفيذ باحتساب النسخ الاحتياطية لواتساب ضمن المساحة التخزينية التي تمنحها جوجل لمستخدمي نظام أندرويد.

واعتاد مستخدمو واتساب في نظام أندرويد النَسخ الاحتياطي اللامحدود للمحادثات خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت النُسخ الاحتياطية تُرفع إلى حساباتهم وتُخزن سحابيًا في خدمة “جوجل درايف” دون أن تُحتسب من المساحة التخزينية الممنوحة لكافة المستخدمين، وهي 15 جيجابايت مجانية.

وبدأت واتساب وجوجل تطبيق التغييرات الجديدة المعلنة سابقًا، حيث لاحظ مستخدمو الإصدار التجريبي من التطبيق احتساب النسخ الاحتياطية لواتساب، التي تشمل سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو، ضمن السعة التخزينية في جوجل درايف، بغض النظر عن خطط التخزين المجانية أو المأجورة.

وأكدت شركة ميتا – مالكة واتساب – أن التغيير سيُطبّق على كافة مستخدمي أندرويد خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتلقى المستخدمون إشعارًا قبل 30 يومًا يُعرض على شكل لافتة في إعدادات النسخ الاحتياطي للدردشات Chat Backup داخل التطبيق.

ويمكن للمستخدمين المتضررين من تلك التغييرات رفع النسخ الاحتياطية متضمنة الرسائل النصية فقط واستبعاد الصور ومقاطع الفيديو إذا كانت تستهلك الكثير من المساحة التخزينية، كما يمكن نقل الدردشات كاملةً إلى هاتف آخر باستخدام حساب واتساب نفسه عبر أداة نقل الدردشات الموجودة في التطبيق.

وبشكل عام، يمكن للمستخدمين ترقية سعة التخزين المجانية لديهم إلى سعات كبيرة الحجم عبر الاشتراك في إحدى الخطط التي تتيحها جوجل عبر خدمة جوجل ون، وذلك يُعد سببًا رئيسيًا وراء تلك التغييرات الأخيرة.

يُذكر أن آبل أيضًا تجعل النُسخ الاحتياطية لواتساب في آيفون جزءًا من السعة التخزينية في حسابات آي كلاود الخاصة بالمستخدمين، مع أن السعة المجانية المتاحة لا تزيد على 5 جيجابايت.