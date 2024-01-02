أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للترجمة

يزداد انتشار تقنية الذكاء الاصطناعي باستمرار، وأصبحت هذه التقنية تُستخدم في معظم المجالات، ومنها: الترجمة. فقد طُوّرت العديد من أدوات الترجمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كسر حاجز اللغة، والتحدث مع أي شخص يتكلم لغة لا تعرفها، والحصول على ترجمة احترافية لأي نص مكتوب بلغة غير لغتك.

تُعدّ أدوات الترجمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مفيدة للعاملين في مجالات مختلفة، وتساعدهم في تسريع سير العمل، وزيادة الإنتاجية. وفيما يلي سنذكر بعضًا من أبرز تلك الأدوات:

1- أداة Google Translate:

ترجمة جوجل (Google Translate) هي الأداة الأكثر شيوعًا للترجمة في الوقت الحالي، وتعمل بالذكاء الاصطناعي، وتطوّرها جوجل باستمرار؛ لضمان الحصول على ترجمة دقيقة.

تتيح لك هذه الأداة ترجمة النصوص وصفحات الويب كاملة، وهي سهلة الاستخدام، وتدعم أكثر من 100 لغة، ويتوفر منها تطبيق للهواتف المحمولة، يتضمن مزية المحادثة التي تتيح لك ترجمة المحادثات المباشرة مع أي شخص يتحدث لغة لا تعرفها، وهذه المزية مفيدة بنحو خاص أثناء السفر؛ إذ يمكنك استخدامها للتحدث مع أي شخص بغض النظر عن اللغة التي يتكلمها.

2- أداة DeepL:

تُعد أداة DeepL واحدة من أفضل أدوات الترجمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتمتاز بترجمتها الدقيقة وسهولة استخدامها. وتدعم هذه الأداة أكثر من 25 لغة، ولا يوجد حد معين للنص؛ مما يتيح لك ترجمة النصوص الطويلة مرة واحدة دون الحاجة إلى تقسيمها.

من ناحية أخرى، يمكنك تثبيت الإضافة التابعة لأداة DeepL في حواسيب ويندوز لتتمكن من استخدام الأداة بسرعة.

3- أداة Bing Microsoft Translation:

أنتجت شركة مايكروسوفت أداة الترجمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Bing Microsoft Translation وأدمجتها في المنصات التابعة لها، مثل: محرك البحث Bing، ومتصفح إيدج Microsoft Edge وغيرها.

تدعم هذه الأداة أكثر من 100 لغة، كما تدعم مزية ترجمة المحادثات المباشرة، وتمتاز بقدرتها على ترجمة النصوص المُضمّنة في الصور، وتدعم المدخلات الصوتية.

4- أداة Alexa Translations:

تُعدّ أداة Alexa Translations واحدة من أفضل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لترجمة الوثائق الخاصة بالقطاعات القانونية والمالية والتقنية والتسويقية. وتمتاز بالسرعة والدقة؛ إذ يمكنها ترجمة ما يصل إلى 100 وثيقة في ثوان، وتُعدّ مناسبة للشركات التي تحتاج إلى ترجمة الوثائق بسرعة وبطريقة احترافية، كما توفر Alexa Translations خدمات مخصصة وعالية الجودة بحسب متطلبات كل شركة.

5- أداة Sonix:

تختلف Sonix قليلًا عن الأدوات الأخرى في هذه القائمة، فهي مناسبة لمنشئي المحتوى المسموع؛ إذ يمكن لهذه الأداة ترجمة المحتوى المسموع بالذكاء الاصطناعي، وتحويل الصوت بسرعة إلى نص قبل ترجمته إلى لغة أخرى. وبهذه الطريقة ستتمكن من إجراء التعديلات في النص في حال وجود أي أخطاء، ثم ستترجمه الأداة خلال دقائق.

تمتاز أداة Sonix بدقتها، وتقدم ترجمة قريبة جدًا من ترجمة المحترفين، كما تدعم مزية ترجمة المقاطع الصوتية وتحويلها إلى مقاطع صوتية بلغة أخرى، فإذا كنت تعمل في مجال إنشاء البودكاست على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من هذه الأداة لتحويل حلقات البودكاست إلى لغات أخرى.

6- أداة Taia:

Taia هي أداة للترجمة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنها ترجمة أكثر من 97 لغة بطريقة احترافية، وتجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي والترجمة البشرية الاحترافية لتحقيق أفضل النتائج؛ إذ تعتمد عملية الترجمة في أداة Taia على أشخاص محترفين في الترجمة يتمثل دورهم في تحسين الترجمة الآلية لتقديم ترجمة دقيقة واحترافية.

7- أداة Mirai Translate:

أداة Mirai Translate هي واحدة من أدوات الترجمة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الشركات الكبيرة بكثرة، وتعدّ وسيلة فعالة لزيادة إنتاجية الشركات وتسريع عمليات الترجمة، وتمتاز بأنها متوافقة مع العديد من صيغ الملفات، لتتمكن الشركات من إدراج جميع المستندات التي تود ترجمتها دون الحاجة إلى تحويل صيغة الملف، وتوفر هذه الأداة مستوى عاليًا من الاحترافية والدقة في الترجمة. وبالإضافة إلى ترجمة النصوص، تدعم هذه الأداة أيضًا الترجمة الصوتية.