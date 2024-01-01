MSI تكشف عن الحاسوب المحمول Monarch 13 بمواصفات مرتفعة

كشفت شركة MSI التايوانية عن الحاسوب المحمول الجديد Monarch 13، الذي يتمتع بتصميم أنيق ومواصفات قوية.

ويأتي الجهاز بوزن خفيف، حيث يزن أقل من كيلوجرام، وسمك نحيف قدره 17 ملم، ويحتوي الجهاز على شاشة من نوع OLED قياسها 13.3 إنشًا بدقة قدرها 2.8K، وهي تعرض الألوان زاهيةً، وتغطي الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا.

ويعمل جهاز الحاسوب المحمول MSI Monarch 13 بمعالج كور ألترا 7 الجديد (طراز 155H) ومعالج رسوميات ARC من إنتل، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها تيرابايت من نوع SSD.

وفيما يتعلق بمنافذ الاتصال، فيضم الجهاز منفذين من نوع Thunderbolt 4 ومنفذ HDMI 2.1 بالإضافة إلى فتحة مخصصة لإدراج بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD.

ويحمل الجهاز بطارية مميزة تصل سعتها إلى 75 واطًا/ الساعة، يمكنها الصمود حتى 16 ساعة من الاستخدام وفقًا لما ذكرته الشركة، وهي تدعم الشحن السريع بقوة 100 واطٍ باستخدام الشاحن المرفق.

ويوفر جهاز Monarch 13 تجربة مميزة عند إجراء مكالمات الفيديو، حيثُ يحتوي على كاميرا تعمل على تقليل التشويش في الصورة بالإضافة إلى ميكروفونات متعددة لتحسين جودة الصوت.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز حاصل على شهادة إنتل إيفو Intel Evo، مما يعني اجتيازه بعض الشروط الصارمة التي وضعتها إنتل على مستوى المواصفات الفنية والشاشة وسرعة التوصيلات وأداء البطارية.

وتطرح شركة MSI الجهاز بسعر قدره 1400 دولارٍ أمريكي، وسيكون متاحًا في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري.