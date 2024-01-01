لينوفو تكشف عن ذاكرة فلاش USB بتصميم يشبه لوح التزلج

كشفت شركة لينوفو (Lenovo) عن ذاكرة فلاش USB AMD Limited Edition بتصميم جديد يشبه لوح التزلج مع وضع شعار شركة AMD، لكنها لن تكون متاحة إلا لمدة محدودة.

تعتمد USB على ذاكرة TLC بحجم قدره 128 جيجابايت مع منافذ USB من النوع Type-A USB 3.2 Gen 1 و Type C USB 3.2 Gen 1، وسرعة قراءة تصل إلى 400 ميجابايت/ الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 300 ميجابايت/ الثانية.

تأتي ذاكرة فلاش USB بتصميم لوح التزلج على عجلات صغيرة، إذ يمكن تدوير منفذ ذاكرة فلاش USB من إطاره الواقي حتى 360 درجة، وتثبيته أسفل القاعدة؛ مما يكشف عن منافذ USB الثنائية.

وفقًا لصفحة المنتج يمكن للمستخدمين الذين لا يفضلون تصميم لوح التزلج بشعار AMD، الحصول على شعار Xiaoxin نفسه. ويبدو أن ذاكرة فلاش لينوفو USB AMD Limited Edition ستكون متوفرة فقط في الصين.

تؤكد لينوفو أن هذا التصميم عملي ومريح ومصنوع من الألمنيوم، مع ذلك يحجب تصميم لوح التزلج الوصول إلى المنافذ المجاورة عند توصيله بالحاسوب المحمول مما يجعله تصميمًا غير عملي.

ذاكرة فلاش USB متوفرة للبيع في الصين مقابل مبلغ قدره 149 يوانًا، أي قرابة 21 دولارًا مع ضمان لمدة تبلغ 3 سنوات.

العديد من الشركات تقدم ذاكرة فلاش USB متنوعة، بحجم يصل إلى 2 تيرابايت، وبسرعة نقل بيانات فائقة تصل في بعض الأحيان إلى 500 ميجابايت/ الثانية. خلال السنوات القادمة كل التوقعات تؤكد أن معدل سرعة نقل البيانات سوف يزداد ويتجاوز حاجز 1 جيجابايت/ الثانية.