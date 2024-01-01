لينوفو تكشف عن حاسوب Xiaoxin Pro 27 إصدار 2024

أعلنت شركة لينوفو الصينية الحاسوب المكتبي الجديد Xiaoxin Pro 27 إصدار 2024، وهو حاسوب من فئة “الكل في واحد” حيث يجمع كافة المكونات الأساسية للحاسوب في وحدة واحدة ذات تصميم نحيف أنيق.

ويأتي الحاسوب بشاشة كبيرة قياسها 27 إنشًا بدقة قدرها 2.5K ومعدل تحديث يصل إلى 100 هرتز مع تغطية تصل إلى 99% من الطيف اللوني المعياري sRGB، ومزايا متعددة لحماية العين من الإجهاد عبر تقليل الوهج واللون الأزرق على مستوى عتاد الشاشة.

وفيما يتعلق بالمواصفات الداخلية، يأتي جهاز لينوفو Xiaoxin Pro 27 إصدار 2024 بمعالج إنتل كور آي 5 من الجيل الثالث عشر (i5-13420H)، كما توفر الشركة إصدارًا آخر بمعالج كور آي 9 (i9-13900H) مع ذاكرة عشوائية حجمها 16 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 32 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها تيرابايت من نوع PCIe 4.0 SSD.

ويحتوي الجهاز على كاميرا ويب بدقة قدرها 2.5K مع ميكروفونات مزدوجة بتقنية حجب الضوضاء، وسماعات ستريو خارجية من شركة Harman، ويدعم الحاسوب الاتصال بشبكات واي فاي 6 للاتصال السريع بالإنترنت.

ويأتي الحاسوب مع نظام ويندوز 11 مثبتًا عليه على نحو افتراضي، كما توفر لينوفو فأرة ولوحة مفاتيح مع الجهاز تتصلان به لاسلكيًا، دون الحاجة إلى شرائهما بشكل منفصل.

وتطرح لينوفو الحاسوب المكتبي Xiaoxin Pro 27 باللونين الفضي والرمادي بسعر يقل عن 800 دولارٍ أمريكي، وهو بذلك أقل سعرًا مقارنةً بمنتجات أخرى منافسة، مثل حاسوب iMac من آبل الذي يبدأ سعره من 1300 دولار أمريكي.