لينوفو تكشف عن الحاسوب المحمول Xiaoxin Air 14 بمعالج رايزن 7

كشفت شركة لينوفو الصينية رسميًا عن الحاسوب المحمول Xiaoxin Air 14 بإصدار جديد يعمل بمعالج رايزن 7 (طراز 7840U)، وتطرحه الشركة بسعر تنافسي في حدود 600 دولارٍ أمريكي، مما يجعله أرخص من الإصدار السابق.

ويعمل الجهاز بشاشة قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها 2.8K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم الشاشة كامل الطيف اللوني sRGB، وتبلغ درجة السطوع القصوى في الشاشة 400 شمعة.

ويعمل جهاز لينوفو Xiaoxin Air 14 بذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت من نوع LPDDR5 مع سعة تخزينية مساحتها تيرابايت من نوع PCIe 4.0 SSD، ويحتوي الجهاز على منفذي USB-C بالإضافة إلى منفذ HDMI و USB-A.

ويأتي الجهاز بتصميم نحيف يبلغ سمكه نحو 15 ملم، ووزن خفيف يصل إلى 1.34 كيلوجرام، ويضم كاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسلًا بخاصية تعرّف الوجه وتجميل المظهر على مستوى النظام، وتوفر مزايا إضافية مثل القفل التلقائي للشاشة عندما يقترب شخص مجهول منها، وتقليل التشويش في الصورة في أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، كما يحتوي الجهاز على أربع سماعات خارجية داعمة لتقنية Dolby Atmos.

ويحمل الجهاز بطارية بسعة 65 واطًا/ الساعة، يمكنها أن تدوم حتى 8 ساعات من الاستخدام اليومي المتواصل، كما تدعم الشحن السريع.

ويأتي الجهاز مع نظام ويندوز 11 إصدار “هوم” المثبت عليه افتراضيًا بالإضافة إلى حزمة مايكروسوفت أوفيس المكتبية، وبعض التطبيقات الأخرى من لينوفو لتحسين تجربة المستخدم، وتمكين المستخدمين من إدارة أجهزتهم على نحو أفضل.