كيفية تحقيق أقصى استفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي Copilot الجديد

أطلقت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي تطبيق مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot لأجهزة أندرويد، وبعدها بعدّة أيام أطلقته لمُستخدمي هواتف آيفون، وفي الوقت الحالي يمكن لجميع مُستخدمي أجهزة أندرويد وهواتف آيفون ثبيته واستخدامه مجانًا.

يتمتع هذا التطبيق الجديد بمزايا الذكاء الاصطناعي نفسها الموجودة في مساعد Copilot في متصفح إيدج، ونظام ويندوز 11، ويمكن استخدامه للمساعدة في أداء العديد من المهام، مثل: كتابة النصوص المختلفة، وتوليد الصور، والبحث عبر الإنترنت، وغير ذلك.

وفيما يلي، سنذكر أبرز الطرق التي يمكنك اتباعها لتحقيق أقصى استفادة من تطبيق مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot الجديد:

أولًا: كيفية البدء باستخدام تطبيق Copilot الجديد:

تطبيق Copilot مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا، وللبدء باستخدامه لن تحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابك في مايكروسوفت، لكنك ستتمكن من إدخال خمس مطالبات فقط يوميًا، ولن تتمكن من الوصول إلى بعض المزايا المتقدمة، ومنها: توليد صور بالذكاء الاصطناعي.

وفي حال تسجيل الدخول باستخدام حسابك في مايكروسوفت، ستتمكن من الوصول إلى جميع المزايا، وكتابة عدد مطالبات أكثر، وتفعيل خيار (Use GPT-4) الذي يظهر في الجهة العلوية من المحادثات. وبعد تفعيله ستتمكّن من الاستفادة من نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في التطبيق، وسيؤدي استخدام GPT-4 إلى تحسين قدرات التطبيق واستجابته.

بعد فتح التطبيق، يمكنك النقر فوق واحدة من المطالبات المقترحة، أو كتابة سؤال أو مطالبة جديدة في مربع النص في الجهة السُفلية من الشاشة، أو يمكنك النقر فوق زر الميكروفون في الجهة اليُمنى السُفلية والتحدث بصوتك مباشرة إلى Copilot بدلًا من كتابة المطالبة يدويًا.

سترى أيضًا أيقونة كاميرا في الجهة السفلية، يمكنك النقر فوقها لتحميل صورة من هاتفك أو التقاط صورة جديدة، ثم اطرح على روبوت Copilot سؤالًا متعلقًا بالصورة، أو اطلب منه إنشاء صورة جديدة تشبه الصورة التي أرسلتها.

من ناحية أخرى، يوفر روبوت الدردشة أساليب مختلفة للمحادثة، هي: أكثر توازنًا (More balanced)، وأكثر إبداعًا (More creative)، وأكثر دقة (More Precise)، ويمكنك اختيار الأسلوب الملائم لنوع المُطالبة، لتحصل على إجابة مناسبة.

ثانيًا: كيفية تحقيق أقصى استفادة من تطبيق Copilot:

لتحقيق أقصى استفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي Copilot يمكنك استخدامه كمساعد شخصي لإنجاز بعض المهام بسرعة، ومنها:

1- توليد النصوص:

كما هو الحال مع ChatGPT و Google Bard، يمكنك الاستفادة من تطبيق Copilot لإنشاء النصوص المختلفة، كالمقالات، ورسائل البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والقصص القصيرة، وكتابة وصف للصور ومقاطع الفيديو وغير ذلك.

من ناحية أخرى، يمكنك أن تطلب من هذا الروبوت استخراج النقاط الرئيسية والمهمة من نص طويل، أو تلخيصه في فقرة قصيرة، أو أن يمنحك تفاصيل إضافية عن موضوع معين غير مفهوم. كما يمكن لروبوت Copilot أيضًا إعادة صياغة أي نص تضيفه إلى مربع الدردشة.

2- الحصول على الأفكار وتوليد الصور:

لا تقتصر استخدامات Copilot على توليد النصوص، بل يمكنك استخدامه للبحث عبر الإنترنت بدلًا من محركات البحث في متصفحات الويب للحصول على إجابة سريعة، على سبيل المثال: اسأل روبوت الدردشة عن فوائد مادة معينة، أو عن نوع رياضة، أو كيفية تحضير طبق معين، أو اطلب منه أن يمنحك أفكارًا متعلقة بموضوع معين، أو أن يقترح وجهات سفر شائعة في فصل الشتاء على سبيل المثال، وغير ذلك.

وفي حال أردت الحصول على المزيد من التفاصيل عن معلومة معينة أضافها الروبوت إلى الإجابة، يمكنك النقر فوق الرابط المرفق مع الإجابة وستنتقل إلى صفحة الويب التي تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمعلومة أو الفكرة التي حصلت عليها.

من ناحية أخرى، يمكنك توليد الصور بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Copilot بسهولة، وما عليك سوى أن تطلب منه إنشاء أي صورة تريدها بكتابة وصف دقيق للصورة.