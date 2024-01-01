سامسونج تعتزم إضافة ميزة الترجمة الفورية للمكالمات إلى هواتف جالاكسي S24

تعتزم شركة سامسونج الكورية إضافة ميزة جديدة إلى سلسلة هواتف جالاكسي S24 المقبلة من شأنها أن تتيح ترجمة المكالمات في الوقت الفعلي.

وسيجري ترجمة المكالمات الهاتفية عبر تطبيق الهاتف الافتراضي المدمج في الأجهزة باستخدام المعالجات الموجودة فيها واعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي “غاوس” الذي تطوره سامسونج.

وستتيح تلك الآلية ترجمة المكالمات بشكل فوري في الوقت الفعلي وبدون تأخير، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل وتجاوز عقبة اختلاف اللغة دون وسيط.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Nikkei Asia اليابانية، فإن ميزة ترجمة المكالمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ستعمل مع هواتف سامسونج، كما ستدعم أيضًا الهواتف الذكية من الشركات الأخرى، حيث سيكون بإمكان طرفي المكالمة سماع الترجمة الصوتية آنيًا، كما ستُعرض الترجمة على الشاشة في أجهزة جالاكسي S24.

ووفقًا للصحيفة، فإن سامسونج ستسعى إلى توفير الميزة لأكبر عدد من المستخدمين، وستدعم الميزة في البداية اللغتين الإنجليزية والإسبانية، وستضيف لاحقًا المزيد من اللغات مثل الكورية واليابانية وغيرها.

ومن المنتظر أن تضيف سامسونج الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى في هواتف جالاكسي S24، ومنها مزايا تحرير الصور المتقدمة كإضافة العناصر أو إزالتها، وتوليد الخلفيات، وتلخيص المكالمات، وتحسين تجربة التصوير، وتغيير أسلوب الكتابة عبر لوحة المفاتيح، وكذلك تحسين حماية البطارية اعتمادًا على أنماط الاستخدام والشحن.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج هواتف جالاكسي S24 في وقتٍ لاحق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.