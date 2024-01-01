حصاد 2023.. إليك ملخص تطورات الذكاء الاصطناعي بالأرقام

كان الذكاء الاصطناعي بمثابة طوق النجاة للقطاع التقني خلال عام 2023، إذ بث التطور السريع الذي حققه الذكاء الاصطناعي التوليدي حياة جديدة في القطاع الذي كان يعاني من عمليات تسريح جماعية غير مسبوقة للموظفين وسط الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة (كوفيد-19)، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في شهر فبراير 2022.

لقد كان عام 2023؛ هو العام الذي انتشرت فيه روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى النماذج اللغوية الكبيرة لأول مرة، والعام الذي سجلت فيه أسهم شركات أشباه الموصلات أفضل أداء سنوي لها منذ أكثر من عقد، والعام الذي بدأت فيه الحكومات تأخذ مخاطر الذكاء الاصطناعي على محمل الجد أيضًا.

ومع انتهاء عام 2023؛ دعنا نلقي نظرة على تطورات الذكاء الاصطناعي بالأرقام خلال العام:

أكثر من مليون مستخدم:

وصل عدد الأشخاص الذين استخدموا روبوت (ChatGPT) خلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه إلى أكثر من مليون مستخدم. والآن، بعد مرور عام كامل على إطلاقه يستخدمه 100 مليون شخص أسبوعيًا.

ChatGPT just crossed 1 million users; it's been 5 days since launch. https://t.co/cM1rQRSP8r — Greg Brockman (@gdb) December 5, 2022

كما يستخدم (ChatGPT) الآن أكثر من مليوني مطور، منذ أن أطلقت شركة (OpenAI) واجهته البرمجية API خلال شهر مارس 2023.

10 مليارات دولار:

ضخت شركة مايكروسوفت استثمارًا جديدًا في شركة (OpenAI) بقيمة بلغت 10 مليارات دولار في يناير 2023، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار كانت قد استثمرتها سابقًا، إذ أصبحت OpenAI من الشركات الناشئة المهمة في وادي السيليكون بعد إطلاقها ChatGPT في نوفمبر 2022.

وقد ساعدت هذه الخطوة مايكروسوفت في قيادة سباق الذكاء الاصطناعي على مدار العام، بفضل إدماج تقنيات (OpenAI) الجديدة في منتجاتها كلها حتى نظام التشغيل ويندوز 11.

تريليون دولار:

تجاوزت القيمة السوقية لشركة إنفيديا (Nvidia) حاجز التريليون دولار يوم 30 من مايو 2023، وقد وصلت قيمتها السوقية الآن إلى 1.2 تريليون دولار، مع تسجيل سهمها عند كتابة هذا التقرير مستوى قريبًا من 496 دولارًا، مقارنة بنحو 146 دولارًا في نهاية 2022.

لذلك يمثل عام 2023؛ نقطة فارقة في تاريخ شركة إنفيديا، إذ فازت بلقب أول شركة رقاقات تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، وانضمت بذلك إلى نادي التريليون دولار، الذي يضم 7 شركات فقط، وهي: آبل، ومايكروسوفت، وأرامكو السعودية، وألفابت (الشركة الأم لجوجل)، وأمازون، وميتا، وتسلا.

كان الصعود السريع لصناعة الرقاقات مدفوعًا إلى حد كبير بهوس الشركات من جميع الأحجام بإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها.

15 شركة:

وافقت 15 شركة من شركات التكنولوجيا على الالتزام بضمانات الذكاء الاصطناعي التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتهدف الالتزامات الطوعية، التي تعهدت بها شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تطوير هذه التكنولوجيا بشكل آمن وجدير بالثقة.

113 مليون دولار:

جمعت شركة الذكاء الاصطناعي الجديدة الناشئة (Mistral AI) مبلغًا قدره 113 مليون دولار في جولة تمويل أولية بعد شهر واحد فقط من إطلاقها وقبل تطوير منتجها الأول، إذ قالت الشركة إنها ستطلق أول منتج لها في مطلع عام 2024. لقد كانت هذه أكبر جولة تمويل أولية سُجلت على الإطلاق في أوروبا.

تأسست شركة (Mistral AI) في باريس على يد ثلاثة باحثين، هم: تيموثي لاكروا، وغيلام لامبل؛ اللذان عملا سابقًا في شركة ميتا، وآرثر مينش؛ الذي عمل سابقًا في شركة (DeepMind) التابعة لجوجل.

6 مليارات دولار:

يمثل هذا الرقم قيمة الاستثمار الإجمالي الذي قامت به أمازون وجوجل في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة (Anthropic) المنافس الرئيسي لشركة OpenAI. إذ استثمرت جوجل ما يصل إلى ملياري دولار في هذه الشركة، في حين ضخت أمازون 4 مليارات دولار في الشركة.

تعمل شركة (Anthropic) على تطوير روبوت دردشة يحمل اسم (Claude 2) سيكون منافسًا لروبوت ChatGPT، ووفقًا للشركة سيكون لدى (Claude 2) القدرة على تلخيص ما يصل إلى 75000 كلمة، وهو ما قد يعادل طول كتاب، مما يتيح للمستخدمين إدخال بيانات كبيرة وطلب ملخصات في مذكرة أو خطاب أو قصة. في حين يستطيع ChatGPT التعامل مع نحو 3000 كلمة فقط.

12 تريليون دولار:

تلقت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية دفعة قوية في أسهمها خلال عام 2023، بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي، مما عزز قيمتها السوقية.

إذ ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لأكبر 7 شركات مدرجة في (وول ستريت)، وهي: آبل ومايكروسوفت وألفابت، وأمازون، وميتا، وإنفيديا، وتسلا، بنسبة بلغت 74% لتصل إلى 12 تريليون دولار. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فهذا الرقم يشكل ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنهاية 2022 إذ تبلغ قيمته 4 تريليونات دولار.

وكانت الأسهم السبعة مسؤولة عن القسط الأكبر لمكاسب مؤشر (S&P500) في العام الجاري، إذ أنهى عام 2023 بمكاسب بلغت 24%.

الجدير بالذكر أن القيمة السوقية لشركة آبل قد تجاوزت حاجز 3 تريليونات دولار خلال عام 2023، لتصبح أول شركة في العالم تتخطى قيمتها تلك المستويات. ومن المحتمل أن تصبح مايكروسوفت ثاني شركة تتجاوز قيمتها هذا الحاجز، وفقًا لتقديرات (Morgan Stanley).

نسبة قدرها 65%:

سجلت أسهم شركات أشباه الموصلات أفضل أداء سنوي لها منذ أكثر من عقد، مدفوعةً بصعود أسهم الشركات المنتجة لرقاقات الذكاء الاصطناعي. إذ ارتفع مؤشر (PHLX) لأسهم شركات أشباه الموصلات بنسبة بلغت 65% هذا العام، مسجلًا أكبر زيادة سنوية منذ الأزمة المالية في عام 2009.

ارتفعت أسهم جميع الشركات الثلاثين المُدرجة في المؤشر في عام 2023، عدا شركة واحدة. وقد احتلت المرتبة الأولى شركة (إنفيديا) التي شهدت زيادة مُطردة في المبيعات وسط طلب الرقاقات المستخدمة في تشغيل العمليات الحاسوبية للذكاء الاصطناعي. فتضاعف سعر السهم أكثر من 3 مرات، مما أدى إلى فوز إنفيديا، بلقب أول شركة رقاقات تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

والشركة الوحيدة التي غردت خارج السرب بين الشركات المنتجة للرقاقات كانت (Wolfspeed)، التي خسرت ما يتجاوز ثلث قيمتها السوقية هذا العام.