حصاد 2023.. إليك ملخص تطورات الذكاء الاصطناعي بالأرقام

كان الذكاء الاصطناعي بمثابة طوق النجاة للقطاع التقني خلال عام 2023، إذ بث التطور السريع الذي حققه الذكاء الاصطناعي التوليدي حياة جديدة في القطاع الذي كان يعاني من عمليات تسريح جماعية غير مسبوقة للموظفين وسط الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة (كوفيد-19)، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في شهر فبراير 2022.

لقد كان عام 2023؛ هو العام الذي انتشرت فيه روبوتات الدردشة التي تستند في عملها إلى النماذج اللغوية الكبيرة لأول مرة، والعام الذي سجلت فيه أسهم شركات أشباه الموصلات أفضل أداء سنوي لها منذ أكثر من عقد، والعام الذي بدأت فيه الحكومات تأخذ مخاطر الذكاء الاصطناعي على محمل الجد أيضًا.

ومع انتهاء عام 2023؛ دعنا نلقي نظرة على تطورات الذكاء الاصطناعي بالأرقام خلال العام:

وصل عدد الأشخاص الذين استخدموا روبوت (ChatGPT) خلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه إلى أكثر من مليون مستخدم. والآن، بعد مرور عام كامل على إطلاقه يستخدمه 100 مليون شخص أسبوعيًا.

ChatGPT just crossed 1 million users; it's been 5 days since launch. https://t.co/cM1rQRSP8r

— Greg Brockman (@gdb) December 5, 2022