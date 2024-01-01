تحديث iOS 17.2.1 لهواتف آيفون يعطل الاتصالات الخلوية

أفادت تقارير صحفية بأن تحديث iOS 17.2.1 الصادر حديثًا لهواتف آيفون يسبب مشكلات في الاتصال بالشبكات الخلوية.

ورُصدت العديد من الشكاوى التي نشرها المستخدمون عبر منتدى آبل للدعم الفني، حيث أظهرت استياء عدد من مستخدمي آيفون من عدم استطاعتهم الاتصال بالشبكات الخلوية.

وتؤثر تلك المشكلة في هواتف آيفون على نحو كبير، حيث يعجز المستخدمون عن إجراء المكالمات الهاتفية أو الاتصال بالإنترنت عبر البيانات الخلوية، وهي إحدى الوظائف الأساسية للجهاز بالأساس.

وكانت آبل قد أطلقت تحديث iOS 17.2.1 لهواتف آيفون حديثًا من أجل معالجة بعض الأخطاء، ومنها إصلاح مشكلة استنزاف البطارية في بعض إصدارات آيفون.

ومن أجل محاولة إصلاح مشكلة الاتصال، اقترح بعض مستخدمي آيفون عدة حلول، ومنها إعادة ضبط إعدادات الشبكة أو إجراء ضبط المصنع، ويحافظ الحل الأول على كافة الملفات والتطبيقات كما هي، في حين يؤدي الحل الثاني إلى محو كافة محتويات الهاتف.

واقترح مستخدمون آخرون حلولًا بديلة مثل تعطيل اتصالات VPN، أو وضع الهاتف في وضع الطيران ثم تعطيله لمحاولة استعادة الاتصال على نحو طبيعي.

ويمكن أيضًا الترقية إلى تحديث iOS 17.3 التجريبي الذي لم يصدر بعدُ في شكله النهائي، عبر الاشتراك في برنامج آبل التجريبي Apple Beta Program، وتنزيل التحديث ثم تثبيته.

ولا يُعرف حتى الآن إذا كانت المشكلة شائعة أو موجودة فقط على نطاق محدود، علمًا بأن آبل لم تعلق رسميًا على الأمر حتى الآن.