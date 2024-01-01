أولى الأجهزة المستندة إلى معايير PCIe 6.0 ستصل إلى الأسواق في عام 2024

أعلنت شركة آلفاوايف (Alphawave Semi)، وهي شركة تعمل على تطوير رقاقات مخصصة وتمنح تقنيات ترخيص للشركات الصغيرة، تعاونها مع شركة كي سايت (Keysight) لتجربة معيار PCIe 6.0، وهي شركة أمريكية تقوم بتصنيع معدات وبرامج اختبار وقياس الإلكترونيات.

ويهدف هذا التعاون بينهما إلى تجربة التوافق بين وحدات التحكم في معايير PCIe 6.0 ورقاقات شركة آلفاوايف بالاستفادة من معدات اختبار شركة كي سايت، للتأكد من وصول معدل نقل البيانات إلى 64 جيجا عملية نقل/ الثانية. وتُعد هذه الزيادة في معدلات نقل البيانات ضرورية لتلبية متطلبات التطبيقات العالية الأداء، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية الأداء.

التجربة لم تثبت فقط وصول معدل نقل البيانات إلى 64 جيجا عملية نقل/ الثانية، بل أثبتت أن رقاقات آلفاوايف تدعم أيضًا بروتوكول CXL 2.0، وهي الأولى من نوعها في الصناعة. كما تدعم بشكل كامل تصحيح الخطأ التلقائي (FEC)، ونمط FLIT، والمزايا الأخرى القادمة مع معيار PCIe 6.0.

وتؤكد هذه الخطوة أن شركة آلفاوايف مستعدة لصناعة رقاقات متوافقة مع معايير PCIe 6.0 للانضمام إلى قائمة ضخمة من الشركات التي تستعد للكشف عن أولى المنتجات المستندة إلى معايير PCIe 6.0؛ لطرحها في الأسواق هذا العام. وتعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا في تطوير معايير PCIe 6.0، التي توفر معدلات نقل بيانات أعلى بكثير من معايير PCIe السابقة.

وقالت ليتيزيا جوليانو، نائبة رئيس تسويق المنتجات في شركة ألفاوايف: “تُعد مرحلتا الاختبار والقياس جانبين حاسمين للتأكد من قابلية التشغيل البيني (interoperability)، مما يمكّن شركة آلفاوايف من تقديم منتجاتها إلى الأسواق بنحو أسرع. نحن متحمسون لتعاوننا مع شركة كي سايت، عبر التحقق من صحة معايير PCIe 6.0 المتطورة. وصولنا إلى هذه المرحلة يغرس الثقة بقدرتنا على توفير حلول الاتصال المناسبة لتحسين مستوى المعالجة بالذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للبيانات والحوسبة العالية الأداء”.