تمتاز تطبيقات الترجمة التي تدعم مزية ترجمة النصوص التي في الصور، بأنها تمنحك ترجمة فورية لأي نص يظهر في صورة تلتقطها بنحو مباشر في التطبيق باستخدام كاميرا هاتفك، أو عند تحميل صورة مُخزنة سابقًا في هاتفك.

تعتمد معظم هذه التطبيقات في عملها على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتُعدّ مفيدة للمسافرين بنحو خاص؛ إذ يمكن استخدامها لتعرّف محتوى قائمة الطعام المكتوبة بلغة أجنبية، أو لقراءة تعليمات الدخول إلى متحف على سبيل المثال، وغير ذلك.

من ناحية أخرى، تُعدّ هذه التطبيقات وسيلة تعليمية مفيدة للأشخاص الذين يتعلمون اللغات؛ إذ يمكنهم استخدامها لترجمة أي نص مكتوب أثناء قراءة الكتب أو القصص وغيرها.

وفيما يلي، سنذكر أبرز 5 تطبيقات لترجمة النصوص التي في الصور:

1- تطبيق Google Translate:

يُعدّ تطبيق (ترجمة جوجل) Google Translate واحدًا من أبرز تطبيقات الترجمة وأكثرها شعبية، ويمتاز بسهولة استخدامه ودعمه لأكثر من 88 لغة للترجمة الفورية للنصوص التي في الصور.

وللبدء باستخدامه لترجمة نص موجود في صورة، وجّه كاميرا هاتفك إلى أي نص مكتوب، وسيظهر مربع لتحديد الكلمات أو العبارات التي ترغب في ترجمتها، ثم ستظهر الترجمة مباشرة إلى اللغة التي اخترتها دون الحاجة إلى التقاط صورة.

وبالإضافة إلى الترجمات الفورية للنصوص في الصور، يمكنك أيضًا تحميل صورة مخزنة سابقًا في هاتفك، وسيكتشف التطبيق الكلمات الموجودة في الصورة، وبعد تحديد اللغة التي تود الترجمة إليها، سيتحول النص المكتوب بلغة أجنبية إلى اللغة التي اخترتها.

من ناحية أخرى، يمكنك استخدام هذا التطبيق دون اتصال بالإنترنت بعد تنزيل اللغات التي تحتاج إلى الترجمة منها إلى لغتك، وبهذه الطريقة ستتمكن من الترجمة في أي وقت وأي مكان حتى لو لم يكن هاتفك متصلًا بالإنترنت.

تطبيق Google Translate مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق Microsoft Translator:

يتشابه تطبيق Microsoft Translator جدًا مع تطبيق Google Translate فيما يتعلق بمزايا الترجمة، لكنه لا يقدم ترجمة فورية بمجرد توجيه الكاميرا نحو النص، بل تحتاج إلى التقاط صورة ليتمكن التطبيق بعد ذلك من ترجمة النص الظاهر فيها.

لا تقتصر استخدامات هذا التطبيق على ترجمة النصوص في الصور، بل يُعدّ من أبرز تطبيقات الترجمة، ويدعم أكثر من 100 لغة، ويدعم الإدخال الصوتي، ومزية ترجمة المحادثات المباشرة لتتمكن من إجراء محادثة مع أي شخص بغض النظر عن لغته.

تطبيق Microsoft Translator مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق iTranslate:

يدعم تطبيق iTranslate الإدخالات الصوتية والمكتوبة ويمكنه ترجمة أي نص مجانًا، لكنك ستحتاج إلى الاشتراك في خطة Pro للوصول إلى مزية Lens التي تساعدك في ترجمة النصوص في الصور، وللوصول إلى المزايا المتقدمة الأخرى.

وبعد الاشتراك في خطة Pro والبدء باستخدام أداة Lens ستتمكن من التقاط صورة تتضمن نصًا لترجمته إلى اللغة التي تريدها من 43 لغة متاحة، وتسمح لك هذه الأداة بضبط حجم وموضع مربع الترجمة الذي يظهر أثناء التصوير، لتتمكن من تحديد النص الذي تود ترجمته.

ومع أن مزية ترجمة الصور ليست مجانية، يدعم الإصدار المجاني من iTranslate مجموعة من المزايا المفيدة، وأبرزها: تعريف المصطلحات، وتوضيح مرادفات الكلمات، واقتراح عدّة ترجمات مختلفة لاختيار ما يتناسب مع السياق.

تطبيق iTranslate مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Papago:

طوّرت شركة Naver الكورية تطبيق Papago بهدف المساعدة في الحصول على ترجمة احترافية للنصوص المكتوبة باللغة الكورية أو الصينية أو اليابانية بنحو أساسي، لكن هذا التطبيق يدعم بعض اللغات الأخرى.

كما يدعم تطبيق Papago مزية ترجمة النصوص في الصور، ولاستخدام هذه المزية ما عليك سوى توجيه كاميرا هاتفك نحو الكتاب أو الورقة التي تتضمن نصًا تريد ترجمته إلى لغتك، ثم التقط الصورة، وسيتعرف التطبيق بعد ذلك النص الذي في الصورة ويترجمه إلى اللغة التي اخترتها.

يمتاز هذا التطبيق أيضًا بدعم المدخلات الصوتية، وترجمة المحادثات المباشرة، وإمكانية تنزيل اللغات لاستخدام التطبيق في حال عدم الاتصال بالإنترنت.

تطبيق Papago مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- تطبيق Waygo:

يختلف تطبيق Waygo عن التطبيقات الأخرى التي في القائمة، فهو متخصص بترجمة النصوص التي في الصور فقط، ولا يدعم ترجمة النصوص المكتوبة، كما أنه لا يدعم سوى لغات محددة؛ إذ يترجم النصوص المكتوبة باللغة الصينية أو الكورية أو اليابانية إلى اللغة الإنجليزية فقط. ومن أبرز مزايا هذا التطبيق أنه يعمل دون اتصال بالإنترنت لتتمكن من استخدامه أينما ذهبت.

بعد ترجمة النص الموجود في الصورة باستخدام هذا التطبيق، يمكنك الاستماع إلى الترجمة لتعرّف كيفية نطق الكلمات، كما يمكنك مشاركة النص المُترجَم مع أشخاص آخرين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

يُعدّ هذا التطبيق مفيدًا لأي شخص يتعلم اللغة الصينية أو الكورية أو اليابانية، وأي شخص يرغب في السفر إلى الصين أو كوريا أو اليابان. ويتيح لك الإصدار المجاني من هذا التطبيق ترجمة النصوص من 10 صور يوميًا، ولكن يمكنك الاشتراك في التطبيق إذا كنت ترغب في استخدامه أكثر.

تطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.