Nio تنافس إنفيديا وتكشف عن أول معالج للقيادة الذاتية بدقة تصنيع تبلغ 5 نانومتر

طورت شركة Nio، وهي شركة كبرى لتصنيع السيارات الكهربائية في الصين، أول معالج بدقة تصنيع تبلغ 5 نانومتر للقيادة الذاتية.

يأتي معالج Shenji NX9031 SoC مزودًا بما يصل إلى 50 مليار ترانزستور، مقارنة بمعالج إنفيديا A100 للذكاء الاصطناعي (AI) وتطبيقات الحوسبة العالية الأداء (HPC). وتعتقد Nio أن معالجها، وهو نظام على رقاقة (SoC)، أكثر تقدمًا من معالج إنفيديا Drive Orin X SoC، الذي تستخدمه حاليًا لأنظمة القيادة الذاتية الخاصة بها.

وفقًا لتقرير صادر من موقع CnEVPost، المتخصص بتغطية أخبار السيارات الكهربائية في الصين، إن شركة Nio تعقد آمالًا كبرى على هذا المعالج المقرر أن يُصنع باستخدام دقة تصنيع تبلغ 5 نانومتر.

وبما أن وزارة التجارة الأمريكية لم تدرج شركة Nio في القائمة السوداء، فإنه يمكنها طلب تصنيع الرقاقة من شركة أشباه الموصلات TSMC، وسامسونج وأيضًا من مسابك إنتل.

طورت معالج Shenji NX9031 SoC الشركةُ نفسها، وهي تحتوي بالمجمل على 32 نواة ARM، ومن ذلك النويات الكبرى والصغرى، ووحدة المعالجة العصبية، ومعالج الرسوم، والنظام الفرعي لذاكرة LPDDR5X.

يمكن لمعالج (SoC) معالجة البيانات من نظام استشعار LiDAR، وهو أحد طرق الاستشعار مِن بُعد المستخدمة لفحص سطح الطريق مع المركبات الذاتية القيادة، الذي يختلف عن المعالجات التي تستخدمها شركة تسلا والتي تعتمد على البيانات من أجهزة استشعار اللقطات المرئية.

وتقول شركة Nio إن معالجها أقوى بأربع مرات من معالج إنفيديا Drive Orin X الذي تستخدمه اليوم، مع أنها لم تذكر أي أرقام محددة. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن شركة Nio تريد استخدام رقاقة السيليكون الخاصة بها ولم تعد تعتمد على معالج Drive Orin X من إنفيديا في المرحلة الحالية.

سيُستخدم معالج Shenji NX9031 SoC لأول مرة في سيارة ET9 الكهربائية الخاصة بشركة Nio، وهي سيارة سيدان ينبغي أن تبدأ عمليات تسليمها للأسواق في الربع الأول من عام 2025.