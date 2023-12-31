حصاد 2023.. أكثر 10 أدوات للذكاء الاصطناعي استخدامًا خلال العام 

أطلق الكثيرون على عام 2023 اسم (عام الذكاء الاصطناعي التوليدي)، فقد غزت هذه التقنية السريعة التطور مختلف المجالات والقطاعات، وكان لها تأثير غير مسبوق في طريقة عملنا، كما اُستخدمت في مجالات غير متوقعة مثل: مجال صناعة الأدوية، إذ استخدمت شركة (Insilico Medicine) الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير دواء تجريبي لمرض التليف الرئوي المستعصي المجهول السبب.

وكانت هذه التقنية مثيرة للقلق لبعض المستخدمين، وأثارت العديد من التساؤلات حول القضاء على بعض الوظائف، ومع ذلك لم يمنع هذا الخوف المستخدمين من تجربة أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أُطلقت على مدار العام.

إذ كشف تحليل جديد أن أفضل 50 أداة للذكاء الاصطناعي شهدت زيارات تجاوزت 24 مليار زيارة في المدة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى أغسطس 2023. في حين تصدّر روبوت (ChatGPT) المشهد بمفرده بأكثر من 14 مليار زيارة، أي ما يقرب من 60% من الزيارات التي حُللت، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شركة (Writerbuddy.ai).

ووفقًا لهذا التحليل؛ سنستعرض في هذا المقال أكثر 10 أدوات للذكاء الاصطناعي استخدامًا خلال عام 2023:

استخدمت شركة (Writerbuddy.ai) أداة (SEMrush) – وهي أداة مشهورة في مجال تحسين محركات البحث SEO – لدراسة أكثر من 3000 أداة ذكاء اصطناعي، ثم حددت الخمسين أداة التي شهدت أعلى الزيارات، والتي مثلت أكثر من 80% من الزيارات في صناعة الذكاء الاصطناعي، خلال مدة الدراسة الواقعة بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023.

الأرقام الرئيسية للتحليل:

اجتذبت أفضل 50 أداة للذكاء الاصطناعي أكثر من 24 مليار زيارة خلال المدة الواقعة بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023.

استحوذ ChatGPT وحده على أكثر من 14 مليار زيارة.

شهدت أدوات الذكاء الاصطناعي الخمسين التي حُللت معدل نمو بلغ 10.7x، بمعدل زيادة شهرية بلغت 236.3 مليون زيارة.

ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 5.5 مليارات زيارة، أي ما يعادل 22.62% من إجمالي الزيارات، في حين ساهمت الدول الأوروبية مجتمعة بنحو 3.9 مليارات زيارة.

كانت روبوتات الدردشة هي أكثر الأدوات استخدامًا، إذ شهدت 19.1 مليار زيارة.

استخدم نحو 63% من المستخدمين هذه الأدوات عبر الأجهزة المحمولة.

جاءت أغلبية الزيارات بنسبة قدرها 69.5% من المستخدمين الذكور، في حين بلغت نسبة المستخدمين من الإناث 30.5% فقط.

وفيما يلي أكثر 10 أدوات للذكاء الاصطناعي استخدامًا في 2023:

1- ChatGPT:

فئة الأداة: روبوتات الدردشة (AI Chatbots).

تاريخ الإطلاق: نوفمبر 2022.

إجمالي الزيارات: 14.6 مليار زيارة.

يندرج ChatGPT تحت فئة روبوتات الدردشة، ويتميز بقدرته على إجراء محادثات مع المستخدمين بانسيابية عالية، ويمكنه الإجابة عن أي سؤال أو استفسار وتقديم معلومات وردود مختلفة في شتى المجالات، وحتى كتابة مقالات كاملة عن موضوعات معقدة، أو إنشاء شخصيات خيالية للتحدث معها.

وليس من المستغرب أن يفوز بالمركز الأول في هذه القائمة؛ لأنه حصل على شعبية كبيرة خلال أيام معدودة من إطلاقه، إذ وصل عدد مستخدمي الإصدار التجريبي له إلى أكثر من مليون مستخدم خلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه.

وفي غضون شهرين فقط من إطلاقه، أصبح روبوت (ChatGPT) الأسرع نموًا في تاريخ تطبيقات الويب الموجهة للمستهلكين، إذ وصل إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشيط بحلول يناير 2023.

2- أداة Character.AI:

فئة الأداة: روبوتات الدردشة (AI Chatbots).

تاريخ الإطلاق: سبتمبر 2022.

إجمالي الزيارات: 3.8 مليارات زيارة.

احتلت أداة (Character.AI) المركز الثاني في القائمة، وقد صُممت هذه الأداة لمساعدة المستخدمين على إنشاء نسخة رقمية لأي شخص تقريبًا، سواء كان حيًا أو ميتًا، حقيقيًا أو خياليًا، والتحدث معه، وتتميز هذه الأداة بأنها تتيح للمستخدم الحصول على ردود فعلية تشبه ردود أفعال الشخصية التي اختارها لإجراء حوار معها.

ويمكن استخدام الشخصيات التي تنشئها الأداة في تقديم روايات أكثر إثارة، أو أفلام، أو إنشاء ألعاب أكثر واقعية وتفاعلية، لذلك حظيت هذه الأداة باهتمام كبير من المشاهير وفي عالم الألعاب، إذ حققت في المتوسط 318 مليون زيارة شهريًا، بإجمالي بلغ 3.8 مليارات زيارة خلال مدة التحليل.

3- أداة QuillBot:

فئة الأداة: الكتابة بالذكاء الاصطناعي (AI writing).

تاريخ الإطلاق: ديسمبر 2017.

إجمالي الزيارات: 1.1 مليار زيارة.

تقدم (QuillBot) مجموعة من أدوات تحرير النصوص التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، تشمل: أداة إعادة الصياغة، وأداة التدقيق اللغوي، وأداة تلخيص النصوص، وأداة كشف المحتوى المسروق.

4- أداة Midjourney:

فئة الأداة: توليد الصور.

تاريخ الإطلاق: يوليو 2022.

إجمالي الزيارات: 500.4 مليون زيارة.

تُعد (Midjourney) أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في توليد الصور من النصوص خلال عام 2023، فقد استحوذت على 500.4 مليون زيارة خلال المدة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى أغسطس 2023، ويقضي المستخدمون عادةً في المتوسط نحو 11 دقيقة و43 ثانية في كل زيارة.

5- Hugging Face:

فئة الأداة: علوم البيانات.

تاريخ الإطلاق: أبريل 2021.

إجمالي الزيارات: 316.6 مليون زيارة.

لقد كانت (Hugging Face) أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر استخدامًا في علوم البيانات خلال عام 2023، فقد جذبت 316.6 مليون زيارة خلال مدة التحليل، كما يخصص المستخدمون عادةً 11 دقيقة وثانيتين لكل زيارة في المتوسط.

توفر (Hugging Face) للباحثين والمطورين والعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لإنشاء نماذج التعلم الآلي ونشرها وتدريبها.

لذلك غالبًا ما يُطلق على منصة (Hugging Face) اسم (GitHub للذكاء الاصطناعي)، فمثلما تتميز منصة (GitHub) بأنها مستودع لتطوير البرمجيات، تتميز Hugging Face أيضًا بأنها مستودع لنماذج التعلم الآلي.

6- جوجل بارد (Google Bard):

فئة الأداة: روبوتات الدردشة (AI Chatbots).

تاريخ الإطلاق: مارس 2023.

إجمالي الزيارات: 241.6 مليون زيارة.

أطلقت شركة جوجل روبوت الدردشة (بارد) Bard خلال شهر مارس 2023، وسرعان ما أصبح المنافس الأول لروبوت ChatGPT، بفضل المزايا التي دعمته بها جوجل.

استحوذ بارد على 241.6 مليون زيارة منذ إطلاقه وحتى أغسطس 2023، ويستغرق المستخدمون في المتوسط 10 دقائق لكل جلسة، ويصل أكثر من 67% من المستخدمين إليه عبر الهاتف المحمول.

7- أداة NovelAI:

فئة الأداة: الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

تاريخ الإطلاق: يونيو 2021.

إجمالي الزيارات: 238.7 مليون زيارة.

احتلت أداة (NovelAI) المرتبة السابعة في قائمة أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي استخدامًا في عام 2023، وهي تندرج تحت فئة أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

استحوذت الأداة على 238.7 مليون زيارة خلال مدة التحليل، ويقضي المستخدمون ما متوسطه 14 دقيقة تقريبًا لكل جلسة. ويصل أكثر من 86% من المستخدمين إليها عبر الحواسيب المكتبية.

8- تطبيق Capcut:

فئة الأداة: توليد مقاطع الفيديو.

تاريخ الإطلاق: أبريل 2020.

إجمالي الزيارات: 203.8 ملايين زيارة.

يُعد تطبيق (Capcut) واحدًا من أقوى تطبيقات تحرير الفيديو، وأكثرها شيوعًا، وقد طورت شركة (ByteDance) التطبيق خلال عام 2023، ودعمته بعدد من المزايا التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما جعله يستحوذ على 203.8 ملايين زيارة، خلال مدة التحليل.

9- Janitor AI:

فئة الأداة: روبوت دردشة (AI Chatbot).

تاريخ الإطلاق: مايو 2023.

إجمالي الزيارات: 192.4 مليون زيارة.

تندرج أداة (JanitorAI) أيضًا تحت فئة روبوتات الدردشة، وقد احتلت المرتبة التاسعة في القائمة بزيارات بلغت 192.4 مليون زيارة خلال أربعة شهور.

تفاعل المستخدمون مع الأداة في المتوسط نحو 26 دقيقة و53 ثانية لكل زيارة، وهو أعلى بكثير من المتوسط الذي شهدته معظم الأدوات المنافسة البالغ 12 دقيقة و34 ثانية.

10- Civitai:

فئة الأداة: توليد الصور.

تاريخ الإطلاق: نوفمبر 2022.

إجمالي الزيارات: 177.2 مليون زيارة.

جاءت في المرتبة العاشرة أداة (Civitas)، التي تُعد واحدة من أفضل أدوات توليد الصور من النصوص، إذ حققت زيارات قدرها 177.2 مليون زيارة. ومن المثير للاهتمام أن المستخدم العادي يتفاعل مع هذه الأداة لمدة تبلغ 23 دقيقة و19 ثانية تقريبًا، أي ضعف المتوسط الذي شهدته الأدوات المنافسة تقريبًا.