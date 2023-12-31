حصاد 2023.. أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للألعاب في هذا العام

يبحث هواة اللعب بألعاب الفيديو عن حواسيب محمولة تمتاز بقوة الأداء والسرعة، وتوفر تجربة لعب ممتعة وخالية من المشكلات. ويعتمد اختيار الحاسوب المحمول المناسب للألعاب على عدّة عوامل، أبرزها: نوع المعالج، والتصميم، ومقاس الشاشة، بالإضافة إلى الميزانية.



يتوفر في الأسواق العديد من الحواسيب المناسبة للألعاب التي تأتي بمواصفات مختلفة وتُباع بأسعار متفاوتة، ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي مواصفات أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للألعاب في عام 2023:

1- حاسوب Razer Blade 14 (2023):

يأتي حاسوب Razer Blade 14 (2023) بتصميم أنيق ونحيف ويمتاز بأنه خفيف الوزن مقارنةً بالعديد من الحواسيب المحمولة الأخرى المناسبة للألعاب، ويضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 14 بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا.

يمتاز هذا الحاسوب بقوة الأداء والسرعة، ويُعدّ مناسبًا لأداء جميع المهام الكثيفة وليس اللعب بألعاب الفيديو فقط، ويعمل بمعالج (AMD Ryzen 9 6900HX)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

يُباع حاسوب Razer Blade 14 (2023) بسعر قدره 8822 ريالًا سعوديًا.

2- حاسوب Asus TUF Gaming A17:

يجمع حاسوب أسوس Tuf Gaming A17 بين قوة الأداء والمتانة العالية والسعر المناسب، فهو يعمل بمعالج (AMD Ryzen 7) ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (GeForce RTX 3070)، ويضم شاشة كبيرة يبلغ قياسها 17.3 بوصة، ويُباع بسعر قدره 7,228 ريالًا سعوديًا، ويُعدّ خيارًا جيدًا لهواة اللعب بألعاب الفيديو الذين يبحثون عن حاسوب محمول يمتاز بقوة الأداء ويُباع بسعر مناسب.

يأتي هذا الحاسوب مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD تبلغ سعته واحد تيرابايت، وتدعم شاشته معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

3- حاسوب Razer Blade 16:

يعمل حاسوب Razer Blade 16 بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9 13950HX) الذي يُعدّ من أقوى المعالجات، ويضمن تعامل الحاسوب مع جميع المهام الكثيفة بسلاسة، ومنها: اللعب بألعاب الفيديو، وتحرير مقاطع الفيديو، وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يضم هذا الحاسوب وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX 4070) تمتاز بسرعة الأداء، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت.

يضم حاسوب Razer Blade 16 شاشة بقياس قدره 16 بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

يُباع حاسوب Razer Blade 16 بسعر قدره 12,916 ريالًا سعوديًا.

4- حاسوب Asus ROG Strix G16:

يضم حاسوب Asus ROG Strix G16 لوحة مفاتيح واسعة ومريحة ومناسبة لجلسات اللعب الطويلة، كما يتضمن لوحة تتبع سريعة الاستجابة، ويمتاز بالأداء القوي ويُباع بسعر معقول.

يضم هذا الحاسوب شاشة بقياس قدره 16 بوصة، وتدعم معدل تحديث قدره 165 هرتزًا، ويعمل بمعالج (Intel Core i7-13650HX)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (GeForce RTX 4060)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

يُباع حاسوب Asus ROG Strix G16 بسعر قدره 5533 ريالًا سعوديًا.

5- حاسوب Acer Predator Helios Neo 16:

يُعدّ حاسوب Acer Predator Helios Neo 16 واحدًا من أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للألعاب التي تمتاز بالأداء القوي والسريع، وتُباع بسعر معقول؛ إذ يُباع هذا الحاسوب بسعر قدره 5399 ريالًا سعوديًا، ويعمل بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i7-13700HX)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia RTX4050)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

يضم حاسوب Acer Predator Helios Neo 16 شاشة بقياس قدره 16 بوصة، ويحتوي على منفذين من نوع (Thunderbolt 4)، وثلاثة منافذ من نوع (USB-A)، ومنفذ HDMI، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية (Micro SD)، ومقبس لسماعة الرأس بقياس قدره 3.5 ملم.

6- حاسوب Asus ROG Zephyrus Duo 16:

يُعدّ حاسوب Asus ROG Zephyrus Duo 16 أفضل حاسوب محمول مناسب للألعاب يحتوي على شاشة مزدوجة، وتأتي الشاشة الأساسية بقياس قدره 16 بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (AMD Ryzen 7 6800H)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX 3060)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

يُباع حاسوب Asus ROG Zephyrus Duo 16 بسعر قدره 14,486 ريالًا سعوديًا.

7- حاسوب MSI Titan GT77 HX 13VI:

يُعدّ حاسوب MSI Titan GT77 HX 13VI واحدًا من الحواسيب القوية التي توفر تجربة لعب مثالية بغض النظر عن كثافة ألعاب الفيديو التي تلعبها، ويعمل بأحدث أنواع المعالجات وأكثرها قوة، ويُباع بسعر مرتفع جدًا، لذلك فهو غير مناسب لهواة اللعب بألعاب الفيديو الذي يبحثون عن حاسوب محمول يُباع بسعر متوسط.

يعمل هذا الحاسوب بالجيل الثالث عشر من معالج (Intel Core i9-13980HX)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (NVIDIA GeForce RTX 4090)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 64 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 4 تيرابايت، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

ويساعد نظام التبريد (Cooler Boost Titan) في تعزيز كفاءة أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لتتمكن من تشغيل أي تطبيق أو ألعاب كثيفة دون مواجهة مشكلة ارتفاع حرارة الحاسوب.

كما يضم حاسوب MSI Titan GT77 HX 13VI شاشة كبيرة بقياس قدره 17.3 بوصة، وتمتاز بأنها تُظهر ألوان الصور واضحة ومُشبعة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

يُباع حاسوب MSI Titan GT77 HX 13VI بسعر قدره 20,099 ريالًا سعوديًا.