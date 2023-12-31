حصاد 2023.. أبرز الأجهزة التي أطلقتها شركة شاومي في هذا العام

أطلقت شركة شاومي في هذا العام عدّة أجهزة تجمع بين التصميم الأنيق والأداء المتميز، ولم تكتفِ بإنتاج الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية، فقد كشفت الشركة قبل يومين عن سيارتها الكهربائية الأولى، ومن المُتوقع أن تحقق شاومي نجاحًا كبيرًا في مجال تصنيع السيارات مثلما نجحت في قطاع الهواتف الذكية.

وفي هذا المقال، سنذكر مواصفات أبرز الأجهزة التي أطلقتها شركة شاومي في عام 2023:

1- هاتفا شاومي Redmi Note 13 و Redmi Note 13 Pro:

أطلقت شركة شاومي هاتفي Redmi Note 13 و Redmi Note 13 Pro في شهر سبتمبر، اللذين يأتيان مع مواصفات مُحسّنة مقارنةً بطرازي Note 12 و Note 12 Pro اللذين صدرا العام الماضي.

وفيما يلي سنذكر أهم المواصفات التي يتمتع بها كلا الهاتفين:

هاتف شاومي Redmi Note 13:

يضم هاتف شاومي Redmi Note 13 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek Dimensity 6080) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 6، أو 8، أو 12 جيجابايت، ويتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا.

يُباع هاتف Redmi Note 13 بسعر يبدأ من 171 دولارًا.

هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro:

يتفوق هاتف Redmi Note 13 Pro على هاتف Redmi Note 13 بدقة الشاشة، ونوع المعالج وسعة البطارية، وسرعة الشحن، ودقة الكاميرا الخلفية الأساسية؛ إذ يضم شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Redmi Note 13 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7s Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8، أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا.

يُباع هاتف Redmi Note 13 Pro بسعر يبدأ من 224 دولارًا.

2- سلسلة هواتف Xiaomi 13T:

تحتوي سلسلة Xiaomi 13T التي أطلقتها شركة شاومي في شهر سبتمبر على هاتفين، هما:

هاتف Xiaomi 13T:

يعمل هاتف شاومي Xiaomi 13T بمعالج (Mediatek Dimensity 8200 Ultra) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت. ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا.

يضم هاتف Xiaomi 13T شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 1220 × 2712 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل.

يُباع هاتف شاومي Xiaomi 13T بسعر يبدأ من 549 جنيهًا إسترلينيًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة لهاتف Xiaomi 13T من شاومي“.

هاتف Xiaomi 13T Pro:

يشترك هاتف Xiaomi 13T Pro مع هاتف Xiaomi 13T في مواصفات الشاشة، ودقة الكاميرات الخلفية، والكاميرا الأمامية، وسعة البطارية.

وتكمن الفروق في نوع المعالج وسرعة الشحن وسعة ذاكرة التخزين؛ إذ يعمل هاتف Xiaomi 13T Pro بمعالج (+Mediatek Dimensity 9200) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وتدعم بطاريته الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يُباع هاتف Xiaomi 13T Pro بسعر قدره 699 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف Xiaomi 13T Pro الجديد من شاومي.. إليك المواصفات والسعر“.

3- هاتف Xiaomi Civi 3:

يمتاز هاتف Xiaomi Civi 3 بأنه يضم كاميرا أمامية ثنائية العدسات، وكلتا العدستين بدقة قدرها 32 ميجابكسل، ويضم أيضًا كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.55 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بدقة قدرها 67 واطًا.

يعمل هاتف Xiaomi Civi 3 بمعالج (Dimensity 8200 Ultra) من Mediatek، الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 256 أو 512 أو واحد تيرابايت.

يُباع هاتف Xiaomi Civi 3 بسعر يبدأ من 360 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “شاومي تكشف عن هاتف Civi 3 الجديد بكاميرا سيلفي ثنائية“.

4- هاتف شاومي Mix Fold 3 القابل للطي:

Mix Fold 3 هو هاتف قابل للطي أفقيًا، يضم شاشة داخلية رئيسية من نوع (+LTPO OLED) بقياس قدره 8.03 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2160 × 1916 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. كما يضم شاشة خارجية من نوع (AMOLED)، بقياس قدره 6.56 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2520 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يمتاز هاتف شاومي Mix Fold 3 بأنه يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، وكاميرا أمامية خارجية بدقة قدرها 20 ميجابكسل. ويحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4800 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا.

يُباع هاتف Xiaomi Mix Fold 3 بسعر يبدأ من 1207 دولارات.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “شاومي تعلن رسميًا هاتفها القابل للطي Mix Fold 3 بمواصفات فريدة“.

5- الجهاز اللوحي Redmi Pad SE:

يُعدّ الجهاز اللوحي Redmi Pad SE مناسبًا للطلاب، فهو يجمع بين التصميم الأنيق والأداء السلس، ويتمتع بمواصفات جيدة، ويُباع بسعر متوسط يتناسب مع ميزانية غالبية الطلاب.

يضم جهاز Redmi Pad SE شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 11 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم (Snapdragon 680 4G) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، ويمكن زيادتها عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يُباع جهاز Redmi Pad SE بسعر قدره 170 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز، يمكنك الاطلاع على مقال: “جهاز Redmi Pad SE اللوحي الجديد من شاومي.. إليك المواصفات والسعر“.

6- سماعات Poco Pods:

أطلقت شركة شاومي سماعات Poco Pods اللاسلكية في شهر يوليو، وتمتاز بمواصفاتها الجيدة وسعرها المنخفض، وهي مناسبة لذوي الميزانية المحدودة.

تمتاز هذه السماعات بتصميمها الأنيق، واتصالها السريع بالأجهزة؛ لأنها تدعم تقنية الاتصال السريع (Fast Pair) من جوجل، ويمكن التحكم فيها باستخدام عناصر التحكم التي تعمل باللمس.

من ناحية أخرى، تتمتع هذه السماعات بقدرتها على خفض الضوضاء المحيطة بتقنية Environmental Noise Cancellation، لكنها لا تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC).

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تستمر هذه السماعات بالعمل لمدة قدرها 30 ساعة مع علبة الشحن، وتدعم خاصية الشحن السريع؛ إذ يمكنك استخدامها لمدة قدرها 90 دقيقة عند شحنها لمدة قدرها 10 دقائق فقط.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه السماعات، يمكنك الاطلاع على مقال: “شاومي تكشف عن سماعة بوكو بودز اللاسلكية بسعر منخفض“

7- ساعة شاومي Watch S3:

تأتي ساعة Xiaomi Watch S3 في هيكل دائري مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتضم شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 1.43 بوصة، وبدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا.

تدعم هذه الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، وتتضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، كما تدعم مزايا متعددة لتتبع نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة النوم، ويمكنها قياس الضغط الجوي والإضاءة المحيطة.

تدوم بطارية هذه الساعة لمدة تصل إلى 15 يومًا من الاستخدام العادي، أو لمدة قدرها خمسة أيام عند تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة (Always On Display).

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “ساعة Xiaomi Watch S3 الجديدة من شاومي.. إليك المواصفات والسعر“.