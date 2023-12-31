حصاد 2023.. أبرز الأجهزة التي أطلقتها سامسونج خلال العام

تسيطر شركة سامسونج على سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد في الفئات كلها تقريبًا، إذ تقدم سلسلة هواتف (Galaxy S) في فئة الهواتف الرائدة، وسلسلة (Galaxy A) في فئة الهواتف المتوسطة، ولديها سلسلة أخرى مميزة جدًا، وهي: سلسلة (Galaxy FE) الموجهة للشباب، التي تقدم لهم المزايا الأساسية الموجودة في سلسلة هواتف (Galaxy S) الرائدة، ولكن بسعر مناسب أكثر، بالإضافة إلى سلسلة (Galaxy Z) في فئة الهواتف القابلة للطي.

أطلقت شركة سامسونج على مدار عام 2023 مجموعة متنوعة من أجهزتها، وقد اتبعت الشركة إستراتيجية قوية في إصداراتها الجديدة لزيادة مبيعاتها، إذ كان أداء الإصدارات الجديدة من أجهزتها الرئيسية أفضل من الإصدارات السابقة بفضل التحسينات المهمة التي أجرتها، كما قدمت عروضًا ومكافآت في حالات الطلب السابق ضمنت تحقيق نتائج إيجابية في المبيعات.

ومع اقتراب عام 2023 من نهايته؛ سنستعرض أبرز الأجهزة التي أطلقتها شركة سامسونج على مدار العام وهي:

1- سلسلة هواتف Galaxy S23:

أطلقت شركة سامسونج خلال شهر فبراير 2023؛ ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة (Galaxy S) الرائدة، وهي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، و Galaxy S23 Ultra.

تأتي الهواتف الثلاثة بأحجام مختلفة، وهي:

هاتف Galaxy S23 بشاشة مقاسها يبلغ 6.1 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Plus بشاشة يبلغ مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Ultra بشاشة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات.

تشترك هواتف السلسلة جميعها في العديد من المزايا؛ التي من أبرزها: المعالج القوي الجديد المُصمم خصوصًا لهواتف هذه السلسلة، والشاشات الكبيرة الحجم ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، كما تدعم تقنية (Wi-Fi 6e)، وإصدارًا مطورًا من تقنية تعزيز الرؤية (Vision Booster) لتحسين الرؤية في مواجهة الإضاءة القوية في الظروف الخارجية.

ولكن يتميز هاتف (Galaxy S23 Ultra) الأكبر في السلسلة بأنه يتضمن نظام الكاميرا الاحترافي الأكثر تقدمًا من سامسونج، إذ رفعت الشركة في هذا الهاتف دقة الكاميرا الرئيسية لتضم مستشعرًا بدقة تبلغ 200 ميجابكسل بدلًا من 108 ميجابكسل في الإصدار السابق، وتتيح الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 8K.

كما يدعم الهاتف القلم الذكي (S Pen)، الذي يُسهل عليك كتابة الملاحظات أثناء الاجتماع، وتحرير المستندات، ورسم الأفكار الجديدة، والتحكم في العروض التقديمية من بُعد.

لمعرفة كافة مواصفات الهواتف الثلاثة، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus و Galaxy S23 Ultra“.

2- هاتف Galaxy M14 5G:

أطلقت شركة سامسونج خلال شهر مارس هاتف (Galaxy M14 5G)، الذي يمتاز ببطاريته الكبيرة التي تبلغ سعتها 6000 ميلّي أمبير/ الساعة، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، ويُباع بسعر يبدأ من 222 دولارًا فقط.

يأتي هذا الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD يبلغ قياسها 6.6 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2408 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

وعلى مستوى الأداء؛ يعمل هاتف بمعالج (Exynos 1330) الثماني النوى والمُصنوع بتقنية 5 نانومتر، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 64 أو 128 جيجابايت، وتدعم الزيادة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSDHC.

3- هاتفا Galaxy A54 و Galaxy A34:

أطلقت شركة سامسونج خلال شهر أبريل 2023 هاتفين جديدين في سلسة (Galaxy A)، وهما: Galaxy A54 5G، وGalaxy A34 5G، اللذان يتشابهان في التصميم مع هاتف Galaxy S23 الرائد.

يشترك هاتفا Galaxy A54 و Galaxy A34 في العديد من مواصفات الشاشة، إذ يضمان شاشة من نوع (Super AMOLED) وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

لكن هاتف (Galaxy A34 5G) يتميز بشاشة أكبر قليلًا يبلغ قياسها 6.6 بوصات، في حين مقاس شاشة (Galaxy A54 5G) يبلغ 6.4 بوصات، ولكن هذا الهاتف يمتاز بأنه يدعم (معدل التحديث التكيُّفي)، وهو وضع تلقائي يمكنه تبديل معدل التحديث تلقائيًا بناءً على المحتوى الذي تُشاهده في الشاشة، مما يساعد في الحفاظ على طاقة البطارية لمدة أطول.

في حين يدعم هاتف (Galaxy A34 5G) معدل تحديث ثابت قدره 60 أو 120 هرتزًا، يلزم ضبطه يدويًا من إعدادات الهاتف.

ولمعرفة كافة مواصفات الهاتفين، يمكنك الاطلاع على مقالَي:

4- هاتف Galaxy A24:

أطلقت شركة سامسونج خلال شهر مايو 2023 هاتف (Galaxy A24)، الذي يمتاز بالتصميم الأنيق المشابه لتصميم سلسلة Galaxy S23 الرائدة، والشاشة الكبيرة التي يبلغ مقاسها 6.5 بوصات، والبطارية ذات السعة الكبيرة التي تبلغ 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

كما يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والأمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ويعمل الهاتف بمعالج (Mediatek MT8781 Helio G99) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر.

ولمعرفة كافة مواصفات الهاتف ومزاياه؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A24“.

5- هاتف (Galaxy Z Flip5):

أطلقت سامسونج خلال شهر أغسطس 2023 هاتف (Galaxy Z Flip5) الذي يطوى رأسيًا، والذي جاء مع بعض التغييرات المهمة مقارنة بالجيل السابق، وأهمها: الشاشة الخارجية التي أصبحت أكبر بـ 3.78 مرات مقارنة بالجيل السابق.

يضم هاتف (Galaxy Z Flip5) شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتتميز بدقة قدرها 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيُّفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس قدره 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

ولمعرفة كافة مواصفات الهاتف ومزاياه؛ يمكنك الاطلاع على المقالات التالية:

6- هاتف Galaxy Z Fold5:

أطلقت شركة سامسونج خلال شهر أغسطس أيضًا هاتف (Galaxy Z Fold5) الذي يُطوى أفقيًا، والذي يجمع بين مزايا الهاتف والحاسوب اللوحي في جهاز واحد، إذ يتميز الهاتف بشاشة داخلية يبلغ مقاسها 7.6 بوصات، وشاشة خارجية يبلغ مقاسها 6.2 بوصات، كما يدعم استخدام قلم S-Pen للكتابة والرسم على الشاشة.

يعمل هاتف (Galaxy Z Fold5) بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2)، ويضم مفصلًا جديدًا يتيح للهاتف الطي بشكل مسطح عند إغلاقه. وهذا يعني أنه أنحف بكثير من سابقه.

ولتعرّف المواصفات الكاملة للهاتف ومزاياه، يمكنك الاطلاع على المقالات التالية:

7- سلسلة ساعات (Galaxy Watch6):

أطلقت شركة سامسونج خلال شهر أغسطس أيضًا سلسلة ساعات (Galaxy Watch6)، التي تضم طرازين، هما: Galaxy Watch6، و Galaxy Watch6 Classic.

أعادت سامسونج رسميًا إحياء الإطار الدوار في (Galaxy Watch6 Classic)، وتأتي الساعة بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوفر بمقاسين هما: 43 أو 47 ملم مثل: الجيل الأخير (Watch 4 Classic).

بينما تأتي ساعة (Galaxy Watch6) بتصميم من الألمنيوم، وتتوفر بمقاسين هما 40 أو 44 ملم، وتتميز كلتا الساعتين بشاشات من الكريستال الياقوتي وشاشات أكبر قليلًا.

ولتعرّف كافة مواصفات الساعات، يمكنك الاطلاع على مقالَي:

8- أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية:

أطلقت شركة سامسونج خلال شهر أغسطس سلسلة الأجهزة اللوحية (Galaxy Tab S9)؛ التي تتضمن ثلاثة طرز، هي: Galaxy Tab S9، و Galaxy Tab S9 Plus، و Galaxy Tab S9 Ultra.

ولأول مرة تحصل الأجهزة اللوحية الثلاثة على شاشات OLED، بالإضافة إلى دعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، كما تعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2).

وظلت الأحجام في أجهزة سامسونج اللوحية كما هي:

يأتي جهاز Galaxy Tab S9 بشاشة يبلغ مقاسها 11 بوصة.

يأتي جهاز Galaxy Tab S9 بشاشة يبلغ مقاسها 12.4 بوصة.

ويأتي جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بشاشة يبلغ مقاسها 14.6 بوصة.

9- هاتف Galaxy S23 FE:

طرحت شركة سامسونج خلال شهر أكتوبر 2023؛ سلسلة (Fan Edition) الجديدة من أجهزتها التي تضم: هاتف Galaxy S23 FE الجديد، وجهازين لوحيين هما (Galaxy Tab S9 FE)، و(+Galaxy Tab S9 FE)، وسماعات الأذن اللاسلكية (Galaxy Buds FE).

يأتي هاتف (Galaxy S23 FE) بتصميم هاتف (Galaxy S23) الرائد نفسه مع الكاميرا الجديدة واللمسات النهائية المتميزة، كما يدعم العديد من المزايا الرائعة ويُباع بسعر أقل من هاتف Galaxy S23، مما يجعل أفضل بديل له.

ولمعرفة المواصفات الكاملة للهاتف والفرق بينه وبين هاتف (Galaxy S23) الرائد، يمكنك الاطلاع على مقالَي:

10- الجهازان Galaxy Tab S9 FE و +Tab S9 FE:

يضم جهاز (Galaxy Tab S9 FE) شاشة يبلغ مقاسها 10.9 بوصات، ويضم جهاز (+Galaxy Tab S9 FE) شاشة مقاسها قدره 12.4 بوصة، مما يجعلهما الخيار الأول للترفيه والإبداع والإنتاجية السلسة.

كما تمتاز الشاشة في كلا الجهازين بأنها تدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ حتى 90 هرتزًا، وتدعم خاصية (تعزيز الرؤية) Vision Booster التي يمكن الاستفادة منها في البيئات الخارجية من خلال تحسين اللون والتباين.

بالإضافة إلى ذلك يدعم الجهازان قلم S Pen المميز، الذي حصل بدوره على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله جهازًا مناسبًا للعمل والدراسة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن أجهزة سامسونج اللوحية (Galaxy S9 FE) يمكنك الاطلاع على مقالَي:

11- سماعات Galaxy Buds FE:

تمتاز سماعات سامسونج (Galaxy Buds FE) بأطول عمر للبطارية في سلسلتها، وتوفر ما يصل إلى 8.5 ساعات من التشغيل باستخدام سماعات الأذن، وإجمالي ما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن، كما تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وإمكانية الاتصال عبر تقنية البلوتوث 5.2 والتبديل التلقائي بين الأجهزة المقترنة. بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ أرخص سماعات لاسلكية من سامسونج، إذ تُباع بسعر قدره 100 دولار فقط.

ولمعرفة كافة مواصفات هذه السماعات ومزاياها، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة لسماعات سامسونج Galaxy Buds FE“.