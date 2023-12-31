جيجابايت تؤكد قدوم بطاقات RTX 40 SUPER في معرض CES 2024

نشرت شركة جيجابايت، عبر حساب AORUS التركي في منصة X، إعلانًا تشويقيًا تظهر فيه صورة البطاقة الرسومية الجديدة من سلسلة RTX 40 SUPER وتؤكد قدومها في معرض CES 2024.

وقبل يومين كان الحديث يدور حول استعداد شركة إنفيديا للكشف عن أحدث المنتجات والتقنيات ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في عام 2024، والمقرر أن ينطلق بين 9 من يناير و 12 من يناير، لكن الحدث الأبرز هو الكشف عن سلسلة بطاقات RTX 40 SUPER المحدثة من سلسلة بطاقات RTX 40، ومن المحتمل أيضًا تقديم ثلاث بطاقات رسومية جديدة هي: RTX 4070 SUPER، و RTX 4070 Ti SUPER، و RTX 4080 SUPER.

تبدو البطاقة الرسومية التي كشفت عنها جيجابايت AORUS ضخمة الحجم إذ يبلغ عرضها ما يعادل 3 منافذ على الأقل، وتعتمد على 3 مراوح Bionic shark. وفي الوقت نفسه، هناك حلقة إضاءة RGB حول كل مروحة لتمنح البطاقة لمسة جمالية.

يقال إن بطاقة RTX 4080 Super و RTX 4070 Ti Super و RTX 4070 Super من إنفيديا تعتمد على وحدة معالجة الرسوم AD103، وتعتمد أيضًا على وحدة معالجة الرسوم AD104 المستندة إلى معمارية Ada Lovelace.

شركة إنفيديا ستشارك في عرض خاص يوم الثامن من يناير الساعة 8 صباحًا (AM) بتوقيت المحيط الهادئ، والساعة 7 مساءً (PM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 8 مساءً (PM) بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. ويمكنكم متابعة الحدث الرئيسي لشركة إنفيديا من هنا.