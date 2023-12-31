تقرير: ارتفاع سعر ذاكرة NAND بنسبة تصل إلى 50% سيرفع سعر أقراص SSD

كشفت مجموعة أبحاث TrendForce عن تقرير جديد يسلط الضوء على ارتفاع أسعار أقراص SSD في عام 2024، ويعود ذلك إلى ارتفاع سعر ذاكرة NAND بنسبة تصل إلى 50%.

ارتفاع سعر رقاقة ذاكرة NAND بدأ بالفعل في النصف الثاني من عام 2023، وسيستمر هذا الارتفاع أكثر مع محاولة الشركات المصنعة لذاكرة NAND التركيز في زيادة أرباحها.

زيادة سعر رقاقة ذاكرة NAND بنسبة تصل إلى 40% من شأنه أن يعيد وضع الشركات المنتجة إلى الوضع الطبيعي، لكن ارتفاع السعر بنسبة تصل إلى 50% يعني تحقيق أرباح بدلًا من الخسائر التي ضربت الكثير من الشركات وأبرزها شركة ميكرون، التي خسرت قرابة 2.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023.

أرقام اليوم تؤكد أن أسعار رقاقات ذاكرة TLC بحجم قدره 512 جيجابايت أصبحت أعلى بنسبة تصل إلى 120% مما كانت عليه في شهر يوليو، كما أن أسعار رقاقات ذاكرة TLC بحجم قدره 256 جيجابايت ارتفعت بنسبة قدرها 60%، ومع حجم قدره 128 جيجابايت ارتفعت بنسبة تصل إلى 22%.

منذ 6 من ديسمبر وحتى اليوم، ارتفعت أسعار رقاقات ذاكرة TLC NAND بحجم قدره 512 جيجابايت بنسبة تصل إلى 7.4%، ومع حجم قدره 256 جيجابايت ارتفعت بنسبة تصل إلى 4.2%، ومع حجم قدره 128 جيجابايت ارتفعت بنسبة تصل إلى 4.6%.

وفقًا لمجموعة أبحاث TrendForce، فإن انخفاض العرض مقابل الطلب نفسه أو الزيادة في الطلب يعنيان ارتفاع الأسعار، وقد خفضت سامسونج إنتاجها بنسبة تصل إلى 50% منذ شهر سبتمبر، مع أن السوق قد شهد بالفعل ارتفاعًا في الأسعار بسبب تصفية المخزون الباقي من رقاقات ذاكرة NAND. وفيما يتعلق بالمشترين فإن دفع ضعف السعر للقرص نفسه هو أمر محبط بكل تأكيد.