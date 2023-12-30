MSI Titan 18 HX هو الأول من نوعه في العالم بشاشة 4K/120Hz Mini LED

كشفت شركة MSI، العلامة التجارية المتخصصة في صناعة أجهزة الحواسيب المحمولة، عن الحاسوب المحمول Titan 18 HX وهو أول حاسوب محمول في العالم يتميز بشاشة Mini LED بحجم قدره 18 بوصة وبدقة عرض قدرها 4K ومعدل تحديث متحرك قدره 120 هرتزًا.

من مزايا شاشة Mini LED، التي توصف بأكثر شاشات الحواسيب المحمولة تميزًا، قدومها بدقة عرض قدرها 4K ومعدل تحديث متحرك قدره 120 هرتزًا، وهي مستندة إلى تقنية AmLED من شركة AUO، وتعِد بإضاءة خلفية فائقة السطوع وأداء رائع ونطاق ألوان واسع مع تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR).

ويبلغ الحد الأقصى لسطوع الشاشة 1000 شمعة في المتر المربع، وهو أكثر سطوعًا بمقدار 2.5 مرة مقارنة بشاشات LCD العادية. وبفضل تقنية (Adaptive Control) الخاصة بها، يمكنها عرض جودة صورة أكثر وضوحًا، وتأتي أيضًا مع نسبة تباين تصل إلى 2000,000:1.

اعتُمد الحاسوب المحمول Titan 18 بشهادة VESA DisplayHDR 1000 ليضمن تجربة تقنية HDR غامرة في الألعاب، وتأتي مساحة الألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 100%.

وبفضل تقنية True Color الحصرية من MSI، تضمن تقنية True Color أن كل لوحة شاشة (panel) في حواسيب MSI المحمولة تأتي بأعلى دقة لونية. بعد الفحص وعملية معايرة المصنع الشاملة بواسطة تقنية MSI True Color، ستكون جودة لوحة الشاشة أكثر دقة.

سيطلق الحاسوب المحمول Titan 18 الجديد رسميًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في عام 2024 والمقرر أن ينطلق في المدة الواقعة بين 9 من يناير و 12 من يناير.